Parma a Eurocities 2025 a Braga: le città al centro di un’Europa più giusta e sostenibile

Il Comune di Parma ha preso parte alla conferenza annuale di Eurocities 2025 che si è recentemente svolta a Braga, in Portogallo. Al centro dell’evento, intitolato “Stronger Cities, Fairer Europe” (“Città più forti, un’Europa più giusta”), la valutazione di quanto le priorità urbane siano state recepite nei nuovi programmi di lavoro e nei quadri di bilancio dell’UE. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra le principali città europee e le istituzioni dell’Unione Europea, a pochi mesi dall’insediamento del nuovo Collegio dei Commissari.

Eurocities 2025 è stato un momento centrale per rafforzare l’autonomia e l’azione delle città europee, che, essendo il livello istituzionale più vicino ai cittadine e cittadini, affrontano sfide cruciali come il clima, l’abitazione, la competitività e l’inclusione, spesso con risorse limitate e competenze non pienamente riconosciute.

Particolare attenzione è stata data agli investimenti strategici e al ruolo degli appalti pubblici nella transizione ecologica e digitale e nella pianificazione urbana. È emersa l’importanza di una governance urbana forte, con strumenti adeguati per guidare il cambiamento e rispondere alle crescenti esigenze delle comunità. Si è discusso anche del necessario maggiore coinvolgimento delle città nella definizione del bilancio UE, affinché le politiche riflettano le priorità urbane.

L’edizione 2025 ha inoltre offerto spazi di approfondimento e scambio su temi trasversali e innovativi, come la progettazione di spazi pubblici inclusivi, il contrasto alla disinformazione e la promozione della leadership giovanile e femminile. Eventi come il pranzo delle donne leader, l’incontro con i giovani del progetto Young City Shapers e i workshop della Eurocities Academy hanno dimostrato come le città siano veri laboratori di democrazia, innovazione e coesione sociale, capaci di anticipare e guidare il cambiamento in Europa.

Per il Comune di Parma ha partecipato l’Assessora alla Rigenerazione Urbana Chiara Vernizzi che ha dichiarato: “Eurocities 2025 è stata un’opportunità preziosa per consolidare le relazioni con altre città europee e condividere le sfide che ogni amministrazione si trova ad affrontare nel percorso verso una transizione ecologica equa e inclusiva. Parma ha portato il proprio contributo in termini di esperienze concrete, confermando il proprio impegno per un’Europa che riconosca alle città un ruolo sempre più centrale nei processi decisionali e nella gestione delle risorse indirizzate verso una pianificazione urbana sostenibile”.

Nel corso della conferenza, l’Assessora Chiara Vernizzi ha partecipato a tre panel di rilievo. Nella sessione Open Cities: unlocking public spaces for all, si è discusso del ruolo degli spazi pubblici come strumenti di inclusione e benessere. Sono state presentate esperienze da Malmö, Glasgow, Bristol e dalla stessa Braga, con un focus sulla rigenerazione dei chioschi urbani. Al Women Leaders Working Lunch l’Assessora ha preso parte a un confronto sul tema delle minacce digitali alla leadership femminile, con testimonianze su hate speech e impatto sui percorsi istituzionali. Infine, nella Political Track, alla presenza della rappresentanza giovanile interna al network, ha illustrato il processo di coinvolgimento dei giovani nella candidatura di Parma a European Youth Capital 2027.