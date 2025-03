Parma accelera nella transizione energetica: raddoppiati gli impianti fotovoltaici in tre anni

Il Comune di Parma, in collaborazione con Ireti, prosegue il percorso verso la riduzione delle emissioni e l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Negli ultimi tre anni, il numero degli impianti fotovoltaici presenti sul territorio comunale è raddoppiato (+100%), raggiungendo un totale di oltre 4.700 impianti per una potenza complessiva di circa 113 MWp.

L’aumento della capacità installata ha contribuito a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 38.000 tonnellate nel medesimo periodo. Il trend di crescita degli impianti fotovoltaici ha registrato un’accelerazione significativa, a testimonianza di una maggiore diffusione delle energie rinnovabili sul territorio.

“L’incremento del numero di impianti fotovoltaici è un segnale positivo della transizione energetica in atto,” dichiara Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità del Comune di Parma. “Questi dati confermano l’importanza della collaborazione tra amministrazione, cittadini e aziende nel favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e nel ridurre l’impatto ambientale. La crescita significativa del fotovoltaico a Parma dimostra come l’adozione di soluzioni sostenibili stia diventando sempre più una scelta concreta per il territorio. Continueremo a lavorare per incentivare ulteriormente questo percorso, con l’obiettivo di rendere Parma una città sempre più attenta all’efficienza energetica, per il benessere di tutta la collettività.”

L’iniziativa si inserisce all’interno del piano per il raggiungimento degli obietti di Parma Climate Neutral, ovvero la neutralità climatica entro il 2030. Il percorso, guidato dal Comune ma che coinvolge tutta la città, da aziende, ad associazioni e singoli cittadini, si compone di numerose interventi, fra cui: potenziamento della mobilità dolce e del trasporto pubblico, efficientamento energetico degli edifici, completamento della transizione al led dell’illuminazione pubblica, creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e altro ancora.

