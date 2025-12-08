Parma accende il Natale: tradizionale albero in piazza Garibaldi illuminato

Come da tradizione, le luci del Natale hanno illuminato l’albero di piazza Garibaldi, dando ufficialmente il via al periodo delle festività a Parma, che durerà fino al 14 gennaio 2025, giorno successivo alla celebrazione del patrono Sant’Ilario.

Anche quest’anno l’albero è stato donato dal Comune di Cavalese, in Val di Fiemme (Trento), grazie alla consolidata collaborazione con Cus Parma, promotore da tempo di iniziative sportive e culturali condivise con l’amministrazione trentina. Un gesto che testimonia il legame solido tra le due comunità.

Un ringraziamento particolare va a Parmense Trasporti, che ha curato il trasferimento dell’albero, ad Iren per l’illuminazione durante le festività e a Servizievole, che ha supportato l’allestimento.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Michele Guerra, la Giunta comunale e rappresentanti dell’amministrazione. Il sindaco ha commentato: «Grazie di essere anche quest’anno così numerosi in piazza Garibaldi. È stata una giornata splendida, iniziata con tante iniziative che hanno animato la città. Il Natale è un momento di comunità, solidarietà e coesione, e la piazza oggi lo dimostra: cittadini di tutte le età e provenienze che si ritrovano insieme per vivere le nostre strade e piazze».

La cerimonia è stata accompagnata dal Coro delle Voci Bianche della Corale Verdi, diretto dal Maestro Niccolò Paganini, e ha visto la partecipazione delle classi 1^ C della Scuola Primaria Einaudi e 1^ C della Scuola Primaria Don Milani, che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più speciale.