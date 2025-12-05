Parma accoglie la First Lady della Lituania: concerto al Paganini domani 6 dicembre

Domani 6 dicembre la città di Parma e la Fondazione Toscanini hanno l’onore di accogliere la signora Diana Nausėdienė, moglie del Presidente della Repubblica Lituana. La sua visita si inserisce in un contesto di grande rilevanza culturale, legata alle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911), il più grande artista lituano, noto sia come compositore che come pittore, figura emblematica della storia dello Stato baltico.

La Fondazione Arturo Toscanini ha voluto omaggiare Čiurlionis attraverso un progetto musicale articolato, che prende avvio con il concerto sinfonico del 4 dicembre. Il progetto comprende due concerti sinfonici e due da camera, offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare alcune delle opere più rappresentative della vasta produzione di Čiurlionis, autore la cui vita si è interrotta tragicamente a soli 36 anni.

La First Lady sarà accompagnata da una nutrita delegazione, tra cui l’Ambasciatrice di Lituania a Roma, Dalia Kreiviene, e l’Ambasciatrice presso la Santa Sede, Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. In occasione della visita, la signora Nausėdienė avrà modo di incontrare alcuni esponenti del tessuto economico e culturale della città, insieme al sovrintendente della Fondazione Toscanini Ruben Jais, ad un pranzo ufficiale, che suggellerà questi momenti di scambio e dialogo.

La signora sarà poi ospite d’onore al concerto di Natale che Banca Mediolanum offre alla città e che si terrà all’Auditorium Paganini alle ore 19 di sabato. Il programma della serata prevede, in primo piano, il capolavoro sinfonico di Čiurlionis – il poema Miske (Nella Foresta), opera che riflette il profondo attaccamento del compositore alla terra e alla cultura natia. Composto nel 1901, questo brano sarà preceduto da un altro poema sinfonico, Foreste Urbane, commissionato dalla Fondazione Toscanini al compositore Nicola Campogrande su immagini di Stefano Mancuso, e seguito da uno dei massimi capolavori della storia della musica, la Sinfonia n. 6 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven.

Durante l’intervallo del concerto, la First Lady lituana avrà l’opportunità di incontrare i professori della Filarmonica Toscanini, rafforzando così i legami culturali tra Lituania e la nostra città. Inoltre, un suo testo dedicato al rapporto tra Parma e la Lituania sarà inserito nel programma di sala, a testimonianza della stima e dell’amicizia che uniscono le due comunità.

Maggiori info sul progetto “Čiurlionis 150”: https://www.fondazionetoscanini.it/ciurlionis-150-tre-concerti-per-i-150-anni-di-ciurlionis-e-la-prima-assoluta-di-foreste-urbane-di-campogrande/