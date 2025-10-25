Parma accoglie studentesse palestinesi: altre quattro arrivate da Gaza

Quattro studentesse palestinesi sono arrivate ieri a Parma provenienti da Gaza, nell’ambito del programma di evacuazione e accoglienza universitaria promosso dal sistema universitario italiano. L’iniziativa rientra nel progetto Iupals – Italian Universities for Palestinian Students, coordinato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Maeci e il Consolato Generale Italiano a Gerusalemme.

All’arrivo all’Aeroporto di Ciampino, le studentesse sono state accolte da Michela Semprebon, delegata del Rettore al Tavolo dei Rifugiati, e da Nadia Monacelli, delegata alla Cooperazione Internazionale, che hanno espresso il benvenuto a nome dell’Ateneo.

L’Università di Parma conferma così il suo impegno nel garantire un percorso di studi continuativo a ricercatori e studenti palestinesi, accogliendo chi si trova in situazioni di emergenza e assicurando supporto accademico e logistico. Altre studentesse e studenti sono attesi nei prossimi voli di evacuazione, consolidando la partecipazione dell’Ateneo al programma Iupals.