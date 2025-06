Parma, acquista pneumatici online ma è una truffa: denunciata 50enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Vigatto hanno concluso una rapida e approfondita indagine che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di una donna italiana di 50 anni, residente fuori regione. La donna è ritenuta, allo stato attuale delle indagini, la presunta responsabile di una truffa consumata a su internet ai danni di un 70enne parmigiano.

La vittima, alla fine di aprile, era stata attirata da un’allettante offerta di 4 pneumatici nuovi pubblicata su un sito internet specializzato nella vendita di articoli per auto.

Il prezzo vantaggioso aveva inizialmente destato qualche sospetto, ma le rassicurazioni del venditore lo avevano convinto ad effettuare un bonifico di circa 360 euro per concludere l’affare.

Dopo aver effettuato il pagamento, però, l’acquirente non ha più ricevuto alcuna notizia.

Nonostante i ripetuti tentativi di contattare il venditore telefonicamente e via email, non ha ottenuto risposta e la merce non è mai stata spedita. A quel punto, rassegnato all’evidenza di essere stato vittima di una truffa, il 70enne si è recato presso la Stazione dei Carabinieri di Vigatto per sporgere querela, fornendo ai militari tutte le prove del pagamento effettuato e ricostruendo con precisione l’intera vicenda.

I militari hanno immediatamente dato inizio alle indagini e, attraverso la minuziosa analisi della documentazione acquisita, hanno individuato quella che, al momento, è stata ritenuta la presunta autrice del reato.

Al termine dei riscontri la 50enne, gravata da plurime segnalazioni di polizia per reati compiuti con lo stesso modus operandi, sulla base degli elementi raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stata denunciata per truffa.

Si coglie l’occasione per avvertire gli internauti che sempre più spesso vengono proposte offerte commerciali, all’apparenza convenienti, spesso e volentieri impossibili. Sicuramente utile la consultazione delle raccomandazioni riportate nella pagina dedicata alla problematica raggiungibile dal link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe, costantemente aggiornato, in cui vengono indicate le tecniche più frequentemente utilizzate per evitare di cadere in raggiri.

I presidi dell’Arma dei Carabinieri, presenti capillarmente sul territorio, anche attraverso specifici incontri, organizzati in sinergia con le Amministrazioni locali e associazioni varie, finalizzati a sensibilizzare e tutelare le fasce deboli, sono a disposizione di chiunque abbia necessità di chiedere consigli, informazioni ed altro non solo sulla tematica legata alle truffe on line.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma