Una folta delegazione di Fratelli d’Italia di Parma ad Areju: “La dimostrazione di un forte radicamento locale”

Anche Parma fa sentire la sua voce ad Atreju 2025, la festa nazionale di Fratelli d’Italia tenutasi a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, dal 6 al 14 dicembre, confermando come il territorio parmense sia sempre più protagonista del dibattito politico nazionale.

Una delegazione di circa quaranta persone tra dirigenti, amministratori locali e militanti, ha preso parte alla kermesse, registrando una partecipazione senza precedenti per il Parmense. Una presenza che va oltre i numeri e che rappresenta un segnale politico chiaro di radicamento, coesione e capacità di contribuire in modo concreto al confronto nazionale.

La conferma arriva dalla responsabilità affidata anche al deputato Gaetana Russo, membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, chiamata a introdurre il panel “Tutelare la vita. Sicurezza stradale: infrastrutture, tecnologie, educazione”, a riconoscimento, sul palco nazionale, di un lavoro costante e serio.

Atreju, giunta nel 2025 alla sua ventiseiesima edizione, ha rappresentato un importante momento di confronto sui grandi temi dell’attualità politica nazionale e internazionale. La manifestazione, che ha visto la presenza di centinaia di ospiti, ha affrontato questioni centrali quali la riforma della giustizia, il premierato e le riforme istituzionali, la sicurezza e il contrasto alla criminalità, il ruolo dell’Italia in Europa e nel contesto globale, oltre a temi legati a economia, cultura e territori.

La presenza parmigiana ad Atreju 2025 dimostra il forte radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio e una comunità politica che cresce non solo nei numeri, ma anche nella qualità dei propri rappresentanti nelle istituzioni. E come ha detto oggi il Presidente Meloni “più passa il tempo, nella vita, come nella politica, e più ci convinciamo che sono proprio i sognatori, gli ostinati, chi ha cuore e coraggio, che avranno il privilegio di cambiare le cose. E lo stiamo facendo”.

Fratelli d’Italia Parma