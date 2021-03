Parma aderisce al Global Greening 2021

Il 17 marzo ricorre la festa di San Patrizio, Santo patrono dell’Irlanda. Da diversi anni l’Irlanda, tramite la sua Ambasciata e il suo ente del turismo, invita alcune città nel mondo a partecipare al Global Greening, un’iniziativa culturale senza finalità di lucro alla quale anche Parma quest’anno aderirà, illuminando di verde il Municipio in piazza Garibaldi.

L’evento prevede infatti che alcuni tra i monumenti più celebri del mondo vengano illuminati del colore simbolo dell’isola d’Irlanda, in onore di San Patrizio e in segno di amicizia verso il suo popolo.

San Patrizio, colui che portò il cristianesimo sull’isola d’Irlanda, è una figura importantissima nella storia e negli ultimi anni la festività in onore del Santo Patrono è diventata un fenomeno globale e ha assunto le dimensioni di una celebrazione internazionale.

Nel 2019 circa 470 monumenti, edifici e luoghi simbolo (tra cui diversi siti UNESCO) in tutto il mondo, si sono illuminati di verde per la festa di San Patrizio. Mentre nel 2020, a causa della pandemia del Covid-19, la manifestazione non ha tenuto luogo in segno di rispetto. L’evento ha sempre ottenuto una forte copertura mediatica a livello internazionale, diventando anche potenzialmente un evento promozionale per le città e i siti che partecipano all’iniziativa.

In Italia, nel 2021, oltre a Parma con il Palazzo del Municipio, saranno numerosi i siti che prenderanno parte all’iniziativa e si illumineranno di verde il 17 marzo alle 21 per celebrare San Patrizio: Pisa, la Torre Pendente; Bologna, Palazzo del Podestà; Milano, UniCredit Tower; Napoli, Castel Nuovo; Bergamo, Porta San Giacomo; Matera, Chiesa di Materdomini; Pavia, Statua della Minerva; Vigevano, Torre del Bramante; Novara, Cupola di San Gaudenzio; Trieste, Statua di James Joyce; Vigo di Ton (TN), Castel Thun; Massa, Piazza Mercurio; Marina di Massa, Piazza Bad Kissingen; Acqui Terme (AL), La Bollente; Frosinone, Cascata Isola del Liri; Castiglione della Pescaia, Castello; Procida, Palazzo Merlato; Lignano Sabbiadoro, Terrazza a Mare; Lonato, Rocca di Lonato del Garda; Conselice (RA), Chiesa Parrocchiale di San Patrizio; Firenzuola (FI), Chiesa di San Patrizio a Tirli; Centro Valle Intelvi (CO), Sostra – località Casasco; Alta Valle Intelvi (CO), Chiesa di San Giorgio – località Pellio; Campofilone (FM), Chiesa di San Patrizio.