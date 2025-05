Parma aderisce alla campagna “50.000 sudari per Gaza”

Parma aderisce alla mobilitazione nazionale “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”. Verrà esposto domani in Municipio un lenzuolo bianco in segno di memoria e protesta. Le lenzuola simboleggiano i sudari che oggi avvolgono le vittime civili dei bombardamenti a Gaza, richiamando l’urgenza di fermare la violenza e proteggere la vita umana.

Il Comune invita anche tutta la cittadinanza e le associazioni a partecipare attivamente, appendendo un lenzuolo bianco alle proprie finestre: un gesto semplice, ma capace di rendere visibile una testimonianza collettiva contro l’orrore della guerra. L’invito è a fotografare e condividere il gesto sui social utilizzando l’hashtag #ultimogiornodigaza, per contrastare il silenzio e mantenere alta l’attenzione pubblica.

Con questa partecipazione, Parma riafferma la propria dichiarazione di Cessate il fuoco a Gaza subito, quale unica condizione per promuovere il valore universale della vita e progettare un confronto diplomatico basato sul diritto internazionale. Oggi vogliamo trasformare un gesto simbolico in un messaggio di indignazione per la strage in atto e nello stesso tempo di speranza perché l’odio non prevalga.