Parma aderisce alla “Settimana nazionale della Protezione Civile”

Anche Parma partecipa alla “Settimana nazionale della Protezione Civile”, giunta alla sua quarta edizione (dal 10-16 ottobre), con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, resilienza e riduzione dei rischi, per favorire l’adozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione.

Parma aderisce infatti alla campagna nazionale ““Io Non Rischio – Buone pratiche di Protezione Civile” tramite l’allestimento di un gazebo in piazza Garibaldi, sabato 15 ottobre, dalle 10 alle 18, e domenica 16 ottobre, dalle 10 alle 13: volontarie e volontari, appositamente formati, saranno a disposizione di tutti i cittadini per diffondere le buone pratiche sui rischi da calamità naturali e i comportamenti di autotutela da adottare.

Sarà presente in Piazza anche il personale della Protezione Civile del Comune di Parma per fornire informazioni sul “Piano di Protezione Civile” e sul sistema di allertamento della cittadinanza.

Inoltre, mercoledì 12 ottobre, il Comune di Parma ha organizzato, nel Centro Unificato di Protezione Civile, un Open Day, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio di Parma, finalizzato ad approfondire la conoscenza del mondo della protezione civile.