Parma aderisce all’iniziativa “L’ultimo giorno di Gaza”

La Giunta Comunale di Parma ha deliberato l’adesione all’iniziativa nazionale “L’ultimo giorno di Gaza”, un momento simbolico promosso per richiamare l’attenzione sull’emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza.

Domenica 27 luglio, alle ore 22:00, in segno di partecipazione e vicinanza alla popolazione civile colpita, le campane del Palazzo del Governatore suoneranno per due minuti. Saranno due minuti di rumore, di consapevolezza, di solidarietà: un gesto pubblico per unirsi idealmente a chi lotta per sopravvivere.

Con questa decisione, la Giunta intende esprimere la ferma volontà dell’Amministrazione di sostenere il rispetto dei diritti umani, la difesa della dignità della vita e la necessità di una risposta internazionale fondata sui principi di giustizia e umanità. Contro ogni conflitto, a favore della pace.