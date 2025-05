Parma, aggredisce l’amico dell’ex fidanzata e gli ruba il cellulare: denunciato un 27enne

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, hanno denunciato un 27enne straniero, dimorante in città perché ritenuto responsabile dei reati di furto e lesioni.

E’ accaduto un paio di giorni fa quando, verso le 23.30 un 38enne di origini straniere, in compagnia di una amica, sono stati avvicinati dall’ex di quest’ultima che ha cominciato a inveire nei confronti di entrambi con un atteggiamento molto aggressivo e violento.

Il 38enne a questo punto, infastidito dal comportamento dell’”ex” è sceso dalla auto ed ha cercato di allontanarlo, da lì ne è nata una colluttazione a seguito della quale il 27enne si sarebbe allontanato, non prima però di essere entrato in macchina e prelevato il cellulare che il 38enne che aveva lasciato vicino alla manopola del cambio.

Il 38enne resosi conto del furto del cellulare ha rincorso il 27enne fino a quando è riuscito a raggiungerlo nei pressi della Stazione Ferroviaria. A nulla sono valsi i tentativi di farsi restituire il telefono poiché il 27enne armatosi di una bottiglia di vetro ha cercato di colpire il rivale, fortunatamente senza riuscirci.

Alcuni presenti, hanno segnalato quanto stava accadendo al 112 che ha immediatamente inviato sul posto due pattuglie della Stazione di Parma Oltretorrente in servizio notturno.

I Carabinieri, sopraggiunti nel giro di pochi minuti, hanno preso contatti con il 38enne che riferiva quanto accaduto, indicando la via di fuga del suo aggressore. Le pattuglie, si sono subito attivate nella ricerca dell’uomo che è stato intercettato proprio davanti alla Stazione bloccato, dopo un breve inseguimento, nel corso del quale ha cercato di disfarsi del cellulare rubato lanciandolo a terra. Una volta fermato l’uomo è stato condotto nella caserma di Strada Fonderie per le operazioni di identificazione. Il cellulare recuperato dai militari è stato restituito al legittimo proprietario, che nel frattempo ha sporto querela nei confronti del suo aggressore.

Il 38enne, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, acquisiti i necessari risconti probatori è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per i reati di furto e lesioni.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma