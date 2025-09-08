Parma, aggredisce un autista della Tep: 29enne identificato e denunciato

I Carabinieri della Stazione di Parma OltreTorrente, in stretta collaborazione con il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Parma, al termine di una fulminea attività d’indagine hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 29enne residente in provincia. L’uomo, a seguito di approfonditi accertamenti e verifiche condotte dai militari, è ritenuto il presunto responsabile del reato di lesioni personali ai danni di un autista della TEP di Parma.

Secondo la ricostruzione minuziosa dei Carabinieri, la mattina del 6 settembre, verso le 8:00, un dipendente TEP autista, a bordo dell’autobus n. 7, alla fermata della stazione ferroviaria di Parma in via Falcone, è stato aggredito dal 29enne. Dopo aver chiesto alcune informazioni all’autista, che lo invitava a consultare la tabella degli orari esposti, l’uomo lo avrebbe apostrofato con pesanti insulti. Salito sull’autobus, il 29enne si sarebbe scagliato contro l’autista al posto di guida, oltrepassando il gabbiotto protetto ha colpito l’autista a un braccio. A quel punto, grazie anche all’intervento di alcuni passeggeri, l’uomo è stato fatto scendere e si è allontanato all’interno della stazione.

L’autista ha immediatamente chiamato il 112 per segnalare l’accaduto e richiedere l’intervento di una pattuglia. In pochi minuti una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma è giunta sul posto, acquisendo le prime informazioni sulla dinamica e la descrizione del presunto aggressore. Con la collaborazione della Polizia Ferroviaria, sono state visionate le immagini del sistema di videosorveglianza presente in stazione, individuando il presunto responsabile, in base agli elementi forniti dall’autista.

Nel proseguo delle indagini, il 29enne è stato rintracciato sull’autobus n. 7 diretto a Colorno, dove verso le ore 8:30 è stato raggiunto da due pattuglie della Sezione Radiomobile che hanno proceduto alla sua completa identificazione. L’autista, che ha riportato lesioni lievi, ha sporto querela nei confronti del presunto aggressore.

Al termine degli accertamenti e dopo aver acquisito i necessari riscontri, il 29enne è stato deferito all’autorità giudiziaria competente. È opportuno precisare che l’indagato è attualmente solo gravemente indiziato di reato; la sua posizione sarà esaminata dall’autorità giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo con una eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.