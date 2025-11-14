Parma, aggressione con coltello in un salone da parrucchiere: denunciato un uomo

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino albanese di 41 anni per minacce e lesioni aggravate, oltre che per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16.00, su disposizione della Sala Operativa, due equipaggi delle Volanti della Questura sono intervenuti presso un salone da parrucchiere, dopo la segnalazione da parte di alcuni avventori della presenza di un uomo ubriaco armato di coltello.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, avrebbe avuto un diverbio con alcuni clienti per futili motivi. Nel corso della lite avrebbe estratto un coltello e aggredito uno dei presenti, che ha riportato una lieve ferita alla mano.

Gli operatori della Polizia di Stato, giunti sul posto, hanno identificato l’aggressore: un cittadino albanese del 1984, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e per ubriachezza molesta.

L’arma da taglio è stata sequestrata e il 41enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura, dove è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per minacce, lesioni aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre, è stato denunciato anche per ubriachezza molesta.