Parma ancora corsaro: a Pisa decide Benedyczak

A Pisa decide un calcio di rigore di Adrian Benedyczak che firma la vittoria gialloblu.

Un Parma che ha giocato con grande ordine e determinazione, portando a casa i tre punti. Il gol arriva per un calcio di rigore dopo un tocco di braccio di Caracciolo su un tiro di Britschgi che era stato parato da Scuffet. Il prossimo impegno dei gialloblu sarà sabato 13 dicembre al Tardini contro la Lazio. (foto parmacalcio1913.com)

PISA-PARMA 0-1

Marcatore: 40’ Benedyczak (rig.)

PISA (3-5-2)Scuffet; Calabresi (76’ Moreo), Caracciolo, Canestrelli; Toure’, Piccinini (76’ Lorran), Aebischer, Marin (46’ Akinsanmiro), Angori (46’ Leris); Nola, Meister (84′ Tramoni). A disposizione: Semper; Nicolas, Hojholt, Buffon, Esteves, Vural, Coppola, Albiol, Lusuardi, Bonfanti. Allenatore: Alberto Gilardino

PARMA (3-4-2-1)Corvi; Delprato, Estévez, Valenti; Bristchgi, Bernabé (75’ Ordonez), Keita, Valeri; Ondrejka (58’ Sørensen), Benedyczak (75’ Oristanio; 90′ Løvik); Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Løvik, Begić, Hernani Jr, Cremaschi, Djurić, Cutrone, Trabucchi, Conde. Allenatore: Carlos Cuesta

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma 1Assistenti: Luca Mondin, Francesco LucianiQuarto Uomo: Mario PerriVAR: Giacomo CamploneA

VAR: Ivano Pezzuto Espulsi: Dainelli (collaboratore tecnico) al 53’, Nzola al 93’Ammoniti: Benedyczak, Valeri, Aebischer, Toure’

L’ALLENATORE CARLOS CUESTA: “ORGOGLIOSO DELLA SQUADRA, GRANDE PERSONALITÀ”

Le dichiarazioni dell’allenatore Carlos Cuesta, rilasciate al termine della partita Pisa-Parma, valida per la quattordicesima giornata del campionato Serie A Enilive.

“Molto importante vincere oggi qua, partita molto tosta. C’era una squadra che ha messo tante palle in area, per farci difendere basso. Abbiamo provato a fare il massimo, una partita molto complicata con un Pisa che ha spinto tanto e ci ha abbassato di più di quello che volevamo. Ma nello stesso modo abbiamo cambiato modulo perché con tante difficoltà affrontarle e adattarsi a qualsiasi partita ci richiede il gioco, fallo in questo modo mi rende orgoglioso.

Momenti di buon gioco nel primo tempo, mentre nel secondo non abbiamo tenuto molto la palla ma adesso continuiamo a lavorare. Difeso tutti in 11, con tanta volontà. Il carattere della squadra? Personalità on c’entra niente con età, siamo una squadra giovane ma hanno una personalità molto determinata e sono focalizzati sempre a fare il meglio e il giusto.

A volte facciamo degli errori, ma questo è il momento di continuare con questa linea positiva. Benedyczak? Tutti si allenano molto bene, è difficile fare le scelte. Ma in questo caso Benedyczak sta tenendo una linea molto positiva con il gol in Coppa Italia, soprattutto con la prestazione e il suo atteggiamento, la sua capacità per darci contropiede e gioco aereo. Una vittoria che rafforza e carica, ma allo stesso modo sappiamo che c’è un altro step. Siamo riusciti a fare due vittorie nelle ultime due trasferte. Ora proviamo a consolidare, vogliamo fare risultati di fila. Oristanio? Sicuramente la scelta più difficile che ho dovuto fare come allenatore, anche se la mia carriera non è molto lunga. Ma è la più difficile.

Gaetano non è solo una persona incredibile ma un giocatore incredibile che ci è mancato molto in questi mesi. So che una scelta così crea dispiacere, in quel momento loro hanno fatto un cambio tattico e noi stavamo soffrendo un po’. Quindi non è assolutamente colpa sua, per difendere meglio in quel lato avevamo bisogno di un altro difensore e per questioni di gioco non potevamo togliere un altro giocatore. Ci dispiace tantissimo ma so che ci darà tanto e ci è mancato molto in questi mesi”.