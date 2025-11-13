“Parma Antica” torna al Museo Glauco Lombardi con la XI Mostra Immagine Fima

Parma Antica riapre le sue porte: dal 13 al 16 novembre 2025 il Museo Glauco Lombardi ospita la XI edizione della Mostra Immagine Fima Parma, appuntamento ormai consolidato per appassionati, collezionisti e chiunque voglia avvicinarsi all’arte con curiosità.

“Dal 2002 l’evento ha saputo mantenere la sua unicità, consolidandosi come punto di riferimento della cultura artistica cittadina – spiega Tommaso Tomasi, presidente Fima Parma – grazie all’entusiasmo e alla passione dei nostri antiquari.”

Il Museo Glauco Lombardi conferma la collaborazione, mettendo a disposizione gli spazi del piano terra per accogliere gli undici antiquari partecipanti, in un dialogo diretto con il pubblico. “Il museo diventa luogo di confronto e scoperta, in continuità con una tradizione ormai ottennale”, commenta Francesca Sandrini, direttrice del Museo.

Cristina Mazza, direttrice Ascom, sottolinea come la manifestazione rappresenti il massimo impegno del gruppo Antiquari nella promozione della “cultura del bello” e nella valorizzazione del patrimonio artistico di Parma, evidenziando anche la sinergia con il progetto Impresa Cultura Parma, nato quest’anno in occasione degli 80 anni del gruppo.

“Ringrazio tutti gli enti, le associazioni e i colleghi antiquari che rendono possibile questa vetrina di qualità e testimonianza del bello”, conclude Tomasi.

La Mostra Immagine Parma Antica è organizzata da Fima Parma in collaborazione con Museo Glauco Lombardi e Ascom, con il contributo di Fondazione Ascom e il patrocinio di Comune di Parma, Fiere di Parma, Lions Club Parma Farnese e Liceo Artistico Toschi.

Orari di apertura – ingresso libero:

Giovedì 11-16 | venerdì e sabato 9.30-18.30 | domenica 9.30-19.