Parma, arrestato 18enne trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno tratto in arresto un giovane di 18 anni, di nazionalità albanese, ritenuto il presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nello specifico cocaina, per un quantitativo complessivo superiore ai 100 grammi.

L’intervento è scattato nella serata del 17 ottobre, quando una pattuglia ha notato un giovane che si aggirava a piedi con atteggiamento sospetto nella zona di strada Casa Bianca, nel quartiere Lubiana. Alla vista dei militari, il ragazzo ha accelerato il passo nel tentativo di allontanarsi rapidamente, comportamento che ha insospettito ulteriormente gli operanti.

Una volta fermato e identificato, il 18enne – dichiaratosi domiciliato nel nord Italia – si è mostrato visibilmente nervoso, con tremori evidenti e in difficoltà nel fornire una spiegazione plausibile circa la sua presenza nella zona. I militari hanno così deciso di procedere a una perquisizione personale, durante la quale, all’interno di una tasca del giubbotto, sono stati rinvenuti sei involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di poco più di 5 grammi.

Ritenendo plausibile che il giovane potesse nascondere altra sostanza stupefacente in un domicilio non ancora individuato, i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti, individuando – anche grazie all’ausilio delle banche dati – una struttura ricettiva situata nella periferia della città, adibita a soggiorni brevi, presso la quale il giovane aveva effettuato una prenotazione.

Una volta raggiunta la struttura e confermata la presenza del 18enne mediante il rinvenimento di documenti d’identità esteri a lui riconducibili, i militari hanno eseguito una perquisizione dell’appartamento. All’interno di un mobile della cucina sono stati trovati:

un involucro termosaldato contenente un macro-pezzo di cocaina del peso di 91 grammi,

ulteriori 16 dosi già confezionate, sempre termosaldate, per un peso complessivo di 15 grammi,

materiale per il confezionamento delle dosi,

due bilancini di precisione con residui di cocaina,

e la somma in contanti di 185 euro, ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio.

Tutta la sostanza sequestrata è stata sottoposta ad analisi, risultando effettivamente cocaina.

Al termine dell’operazione e acquisiti gli elementi probatori necessari, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del processo.