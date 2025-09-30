Parma: arrestato 28enne violento in via San Leonardo, necessario il taser per fermarlo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino ivoriano di 28 anni, pluripregiudicato, gravemente indiziato dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Intorno alle 13:20 di domenica 28 settembre, su segnalazione della Sala Operativa, una pattuglia delle Volanti della Questura di Parma è intervenuta in via San Leonardo per una presunta lite domestica.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo in evidente stato di agitazione. Alla vista dei poliziotti, il soggetto ha iniziato a manifestare comportamenti violenti: ha tentato di sradicare il corrimano delle scale e ha infranto una vetrata a mani nude, procurandosi lesioni visibili agli arti superiori.

Nonostante i ripetuti inviti alla calma, l’uomo ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo, arrivando a brandire un casco integrale contro gli operatori.

Considerata l’impossibilità di contenere la situazione con i mezzi ordinari, gli agenti hanno estratto il taser e, seguendo le procedure previste, hanno prima avvertito verbalmente il soggetto del possibile utilizzo dell’arma, mostrando una scarica di avvertimento. Poiché l’uomo ha continuato a opporre resistenza, è stato necessario l’uso del taser, il cui effetto ha permesso di immobilizzarlo e procedere al contenimento fisico.

Durante le fasi dell’arresto, il 28enne – nonostante il momentaneo disorientamento causato dall’arma – è riuscito a colpire con un pugno uno degli agenti, facendolo cadere contro una bicicletta situata nell’androne condominiale. Il poliziotto ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Alla luce di quanto accaduto, l’uomo – già gravato da precedenti penali per reati contro la persona e contro il patrimonio, attualmente affidato in prova al servizio sociale – è stato tratto in arresto con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato trattenuto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.