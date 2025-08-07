Parma, arrestato 29enne sorpreso con una bici appena rubata

Grazie alla segnalazione di una persona, che aveva notato un uomo in possesso della sua bicicletta appena rubata dalla cantina della sua abitazione, un Carabiniere e un militare dell’Esercito Italiano, impegnati nel servizio “Strade Sicure” nel piazzale della stazione, sono riusciti a intercettarlo e ad arrestarlo per furto, restituendo infine la bicicletta al legittimo proprietario.

Il 6 agosto, i Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno arrestato un 29enne italiano residente fuori regione, ritenuto responsabile del furto di una bicicletta all’interno di una cantina di un condominio della città. Durante le indagini, il 29enne è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per possesso di armi o oggetti atti ad offendere.

L’episodio si è verificato intorno alle 17:30, quando un Carabiniere e un militare dell’Esercito, impegnati nel servizio congiunto “Strade Sicure” nei pressi della stazione ferroviaria, sono stati avvicinati da un giovane visibilmente agitato. Quest’ultimo ha segnalato ai militari il furto in atto della sua bicicletta.

Attraverso la testimonianza del ragazzo, integrata da informazioni telefoniche di un coinquilino della vittima, i militari hanno appreso che un uomo era stato visto pedalare su una bicicletta mentre ne spingeva un’altra. Il ragazzo ha riconosciuto quest’ultima come bene di sua proprietà, e il coinquilino aveva appena constatato il furto dalla cantina. L’uomo è stato segnalato in transito su Via Trento, in direzione del centro cittadino.

Con prontezza, i militari si sono mossi e hanno raggiunto a piedi il sottopasso di via Trento, dove hanno individuato l’uomo in sella a una bicicletta, intento a spingerne un’altra lateralmente. Alla vista dei militari, il soggetto ha abbandonato la bicicletta e ha tentato di fuggire, accelerando verso il centro storico per sottrarsi al controllo.

Il Carabiniere ha immediatamente inseguito l’uomo, riuscendo a bloccarlo all’incrocio con viale Bottego per i necessari accertamenti. Nel frattempo, il militare dell’Esercito e il proprietario hanno recuperato la bicicletta lasciata cadere dall’uomo.

Dalla denuncia della vittima è emerso che la bicicletta era stata parcheggiata regolarmente poche ore prima nella cantina privata del condominio, situato in una laterale di Via Venezia. Intorno alle 15:00, alcuni condomini avevano notato un giovane sconosciuto armeggiare vicino alle serrature delle cantine, ma, pensando fosse un tecnico, avevano deciso di avvisare gli altri residenti tramite una chat condominiale. Il coinquilino della vittima, insospettito anche dalla chiamata dell’amico, ha verificato la situazione e scoperto l’effrazione e il furto della bicicletta. Il proprietario, che si trovava casualmente in zona, ha riconosciuto la bicicletta spinta dall’uomo in Via Trento e ha subito chiamato i militari.

L’uomo fermato è stato identificato dai Carabinieri come un 29enne italiano, residente fuori regione, con precedenti penali specifici. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina di 18 cm di lunghezza, con la lama parzialmente spezzata, sequestrato