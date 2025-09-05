Parma: arrestato 38enne, ricercato internazionale per furto

L’ultimo ricercato catturato dai Carabinieri è un moldavo di 38 anni, che da quasi sette anni era sfuggito a un mandato di arresto emesso dalle autorità moldave per un furto commesso in quel paese.

Nel pomeriggio di sabato 30 agosto una pattuglia della Sezione Radiomobile di Parma, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato un uomo girovagare in zona stadio durante lo svolgimento di una partita di calcio. L’uomo si avvicinava ripetutamente a diverse donne in coda ai cancelli d’ingresso e mostrava un comportamento sospetto. I militari hanno deciso di controllarlo.

L’uomo era sprovvisto di documenti e appariva agitato e insofferente al controllo; a quel punto è stato ritenuto necessario approfondire gli accertamenti. Non è stato in grado di fornire un valido indirizzo di residenza sul territorio nazionale. Di conseguenza è stato accompagnato in caserma per ulteriori verifiche.

Grazie alle banche dati in uso alle Forze dell’Ordine, è emerso che l’uomo, cittadino moldavo di 38 anni, era ricercato a livello internazionale con mandato di arresto emesso nel 2019 dalle autorità moldave per furto. Dopo aver commesso il presunto reato nel 2018 e da allora essere irreperibile in Moldavia, è stato arrestato dai Carabinieri di Parma e, dopo le formalità di rito, accompagnato presso la Casa Circondariale di Parma in attesa di estradizione.

Questo episodio conferma l’impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e nel assicurare alla giustizia coloro che cercano di sottrarsi ai provvedimenti delle Autorità Giudiziarie.

Bilancio complessivo dell’attività: significativi successi nel contrasto alle latitanze internazionali e a furti, con numerosi arresti e consegna alle competenti Autorità. Oltre al caso sopra descritto, va ricordato che sono stati tratti in arresto latitanti provenienti da Perù, Albania, Moldavia, Croazia, e altri paesi, per reati di vario genere tra cui omicidi, reati contro il patrimonio, droga e armi.