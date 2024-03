Parma, arrestato 43enne che deve scontare 2 anni e mezzo di carcere per maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli in Parma Oltretorrente, Parco Ducale e via San Leonardo hanno svolto numerose identificazioni dei soggetti gravitanti in tali aree, passando al setaccio diverse centinaia di giovani e non, procedendo nei casi previsti dalla legge anche a perquisizioni sul posto ed accompagnamenti in caserma per l’identificazione.

Questa continua attività di monitoraggio, permette ai Carabinieri di avere un’ottima ed attuale conoscenza dei luoghi frequentati da gente senza fissa dimora e mendicanti, in maniera tale di indirizzare in tali aree le ricerche quando avvengono particolari tipi di reati predatori al fine di identificarne gli autori.

La conoscenza dell’ambiente è stata fondamentale anche per riuscire a rintracciare un senegalese 43enne, senza fissa dimora, destinatario di un definitivo di pena a due anni e cinque mesi per una lunga serie di maltrattamenti in famiglia posti in essere dal 2018 al 2021 nel circondario di Parma, nei confronti del suo nucleo familiare.

I Carabinieri della Stazione di strada delle Fonderie, infatti, analizzando i luoghi ove il ricercato era stato più volte controllato, a seguito di prolungati servizi di pedinamenti e di osservazione, hanno localizzato lo stesso, mentre girovagava a breve distanza dalla stazione ferroviaria, traendolo in arresto e associandolo alla casa circondariale di Parma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma