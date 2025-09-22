Parma, arrivano nove giovani Marescialli allievi: “Formazione sul campo per essere vicini ai cittadini”

Nove giovani Marescialli Allievi, sette uomini e due donne, sono arrivati nella provincia di Parma per un percorso formativo che li porterà a stretto contatto con le comunità locali. Provenienti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, i neo militari sono già operativi e affiancheranno i Comandanti delle stazioni Carabinieri del territorio, vivendo un’esperienza diretta di servizio alla cittadinanza.

Ad accoglierli è stato il Colonnello Andrea Pagliaro, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma, che ha rivolto loro un caloroso benvenuto: “Avete la possibilità di mettervi sin da subito al servizio dell’operosa comunità della provincia di Parma. Siate vicini alla gente, è questa la cifra distintiva dei Carabinieri”.

La novità di questo percorso è il metodo del training on the job: il terzo anno di corso non si svolge più esclusivamente nelle aule della Scuola di Firenze, ma direttamente nei reparti territoriali, offrendo ai futuri comandanti la possibilità di crescere professionalmente e umanamente sul campo.

Il programma prevede tre periodi formativi in diverse zone d’Italia – nord, centro e sud – per fornire una visione completa delle diverse realtà territoriali. Un’esperienza che non è solo didattica, ma anche un laboratorio di crescita personale e professionale, pensata per rafforzare ulteriormente il legame di fiducia tra l’Arma e i cittadini.