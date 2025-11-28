Parma Baseball, ritorno eccellente: Yomel Rivera veste nuovamente la maglia ducale

Il Parma Baseball mette a segno un colpo di grande valore tecnico ed emotivo: Yomel Rivera torna ufficialmente a vestire la maglia ducale. L’annuncio arriva dalla società, che esprime “grande soddisfazione” per il rientro del lanciatore mancino, classe 1992, figura simbolica del club per oltre un decennio.

Rivera ha infatti legato la sua carriera a Parma dal 2011 al 2022, con la sola parentesi a Rimini nel 2016, conquistando due Coppe dei Campioni (Ostrava 2021 e Bonn 2022). Nel marzo 2023 aveva annunciato il ritiro per i ripetuti problemi al braccio, ma la scorsa stagione è tornato in campo con risultati più che positivi a Collecchio: 12 partite, 2 vittorie, 0 sconfitte, 3 salvezze e una media PGL di 1.42, con in evidenza il successo sugli ottavi playoff contro la Fortitudo Bologna.

Nel suo palmarès figurano anche il Guanto d’Oro 2014 e il Premio Giulio Glorioso, oltre a otto presenze in nazionale maggiore con esordio agli Europei 2014. In Serie A il suo curriculum conta 16 vittorie, 13 salvezze e una media vita di 3.70. Un profilo tecnico importante, tanto più perché il suo ruolo di rilievo mancino colma una necessità della rosa, che nelle ultime due stagioni ha schierato solo lanciatori destri.

Alla firma, Rivera ha raccontato le sue sensazioni: «Sono felice di tornare dove tutto ha avuto inizio. Non entro nello spogliatoio del Parma da tre anni ma conosco quasi tutti i ragazzi e non avrò difficoltà ad ambientarmi».

Sulla decisione di rientrare dopo il ritiro: «Facevo fatica a continuare, non mi divertivo più. L’anno scorso non volevo rimpianti: ho ripreso da Collecchio e la stagione è andata meglio del previsto. Il braccio sta bene, anzi – ride – è messo meglio di qualche anno fa».

Poi l’obiettivo personale: «Voglio confrontarmi con il baseball di vertice. La Coppa dei Campioni è stata un traguardo enorme, ma nella mia carriera manca lo scudetto. Mi piacerebbe tanto vincerlo con il Parma Clima. Abbiamo tutto per provarci e io punto in alto».

Nel frattempo la società annuncia anche il prolungamento del contratto con Noel Gonzalez, italo-cubano e recente protagonista con la Nazionale azzurra, confermando una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione.