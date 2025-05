Parma, camper dato alle fiamme dopo dissidi familiari: denunciato un 20enne

Nella giornata dello scorso 6 maggio, la Polizia di Stato ha denunciato due persone per due distinti episodi.

In particolare, in serata, un equipaggio della Squadra Volanti è intervenuto in Strada Filippo di Borbone a seguito della segnalazione di un camper in fiamme. Arrivati sul posto, sebbene l’incendio fosse già stato domato dai Vigili del Fuoco, gli agenti hanno accertato che il veicolo era stato completamente distrutto dalle fiamme.

Uno dei presenti ha riferito di aver notato un’autovettura di colore scuro ferma nei pressi dell’ingresso della propria abitazione. Avvicinatosi per verificare, ha riconosciuto a bordo del veicolo un familiare con cui aveva già avuto in passato delle liti. L’uomo si sarebbe poi allontanato rapidamente dal luogo.

Pochi istanti dopo, il testimone ha notato che il suo camper, parcheggiato nella propria proprietà, aveva preso fuoco e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Grazie alle descrizioni fornite dai presenti riguardo al presunto autore dell’incendio, gli agenti sono riusciti a rintracciare il ventenne, un familiare della vittima, mentre tornava a casa dopo aver parcheggiato un’auto compatibile con quella vista sul luogo dell’incendio.

Sottoposto a controllo, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato in Questura e denunciato a piede libero per il reato di incendio doloso.

Infine, nella notte tra il 6 e il 7 maggio, una pattuglia della Polizia ha fermato un uomo in Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’uomo, un 50enne senza fissa dimora e regolare sul territorio, alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi per sottrarsi al controllo. Raggiunto e sottoposto a verifica, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, che è stato sequestrato.

L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per porto di armi o oggetti atti ad offendere.