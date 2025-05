Parma Capitale dell’Acqua 2025: da tutto il mondo per la 22ª Assemblea di Inbo

Sarà presentato martedì 13 maggio alle ore 11, presso il palazzo municipale in Strada Repubblica 1, sede del Comune di Parma, il programma ufficiale della 22a Conferenza Internazionale Euro-INBO, che ospiterà rappresentanti degli Stati membri dell’Unione Europea, esponenti di amministrazioni nazionali, regionali e locali, autorità idrografiche, organizzazioni di bacino coinvolte nella gestione delle risorse idriche e nella governance delle acque e provenienti da ogni parte del mondo che renderanno la città ducale “Capitale dell’Acqua”.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno: Alessandro Bratti, Segretario Generale dall’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (ADBPO); Michele Guerra, Sindaco della Città di Parma; ed Eric Tardieu, Segretario Generale dell’International Network of Basin Organizations (INBO).

L’edizione 2025 di Euro-INBO è organizzata dall’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (ADBPO) in sinergia con l’Amministrazione comunale di Parma e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e in partnership con la Repubblica Francese, l’Ufficio Francese per la Biodiversità (OFB) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO). Teatro degli incontri sarà il Centro Congressi Paganini di Parma nei giorni compresi tra lunedì 19 e venerdì 23 maggio 2025.

L’evento gode del patrocinio di Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Regione Liguria, Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Regione Toscana, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Emilia-Romagna, #Plastic-freER; e il supporto di Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), Utilitalia e Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI).

L’International Network of Basin Organizations (INBO) è un’associazione senza scopo di lucro di diritto francese, creata nel 1994 e con sede a Parigi. Conta 192 membri provenienti da 88 paesi, organizzati in reti regionali per favorire gli scambi basati su specifici contesti geografici. L’Ufficio Internazionale per l’Acqua (OiEau) è responsabile del suo Segretariato Tecnico Permanente.