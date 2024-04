Parma Capitale Europea dei Giovani 2027: imprese e Terzo Settore invitati a sostenere la candidatura

Il Comune di Parma invita imprese, operatori economici e enti del Terzo Settore a esprimere il loro interesse a sostenere la candidatura di Parma come Capitale Europea dei Giovani 2027.

Il titolo di Capitale Europea dei Giovani, istituito dal Forum Europeo dei Giovani nel 2009, è assegnato annualmente a una città europea per celebrare la cultura, lo sviluppo socioeconomico e politico giovanile. Quest’iniziativa mira a coinvolgere i giovani nell’ambito comunitario, promuovendo la loro partecipazione attiva e consolidando l’identità europea.

Parma è l’unica città italiana tra le cinque finaliste: l’ultima città a portare il titolo in Italia fu Torino, nel 2010

È possibile sostenere la candidatura inviando una lettera di adesione tramite PEC all’indirizzo comunediparma@postemailcertificata.it entro lunedì 20 maggio 2024, indicando nell’oggetto “Alla c.a. della SO Giovani – Manifestazione interesse per sostegno alla candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani anno 2027”. In alternativa è possibile mandare una semplice mail a c.bernieri@comune.parma.it.

Le lettere di adesione ricevute saranno integrate nei dossier che dettagliano le iniziative e le azioni positive a supporto delle giovani generazioni, i quali verranno presentati per la valutazione della Commissione dello Youth Forum al fine di concorrere alla vittoria del titolo.

L’avviso è pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Parma

Link diretto all’avviso