“Splendida casa per le vacanze a due passi dal mare, all’interno di un prestigioso complesso residenziale”: così recitava l’annuncio online che prometteva una settimana da sogno. In realtà, dietro le foto mozzafiato e le parole rassicuranti, si nascondeva una truffa ben orchestrata. Una coppia parmigiana ha versato 600 euro di caparra, ma la casa non esisteva.
Parma, casa vacanze da sogno con vista mare… che non esiste: 24enne denunciata per truffa
Leggi anche:
-
† Gesù incontra il sodomita [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)
-
Parma, boom di imprese straniere: +4,8% nel primo semestre 2025
-
Parma cresce e cambia volto: più residenti, più stranieri e famiglie sempre più piccole
-
† E se la Chiesa fosse spazzata via? (di Andrea Marsiletti)
-
E’ un “fuggi e fuggi” dall’aeroporto Verdi, sembra l’ultimo focolaio Covid. Ma una volta tanto dobbiamo dire grazie all’Upi (di Andrea Marsiletti)
-
† Il prologo del Vangelo secondo Andrea (di Andrea Marsiletti)