Parma, casa vacanze da sogno con vista mare… che non esiste: 24enne denunciata per truffa

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma una 24enne italiana, ritenuta la presunta responsabile di una truffa online che ha colpito una coppia residente in provincia.

L’episodio risale all’inizio dell’estate, quando i due coniugi, desiderosi di prenotare una vacanza, hanno trovato su una nota piattaforma social un annuncio allettante: una casa vacanze con vista mare, all’interno di un prestigioso complesso residenziale, a un prezzo più che conveniente.

Dopo aver contattato l’inserzionista tramite WhatsApp, le rassicurazioni fornite dalla giovane — caratterizzate da tono cordiale e disponibilità — hanno convinto la coppia a versare una caparra di circa 600 euro su un conto corrente indicato dalla stessa.

Pochi giorni prima della partenza, però, l’amara scoperta: il numero di telefono fornito risultava irraggiungibile e l’inserzionista era sparita nel nulla. Resisi conto di essere stati raggirati, i due hanno sporto denuncia ai Carabinieri.

L’indagine, condotta dai militari di Parma Centro, ha permesso di risalire alla presunta truffatrice grazie all’analisi dei movimenti bancari, dei tabulati telefonici e degli indirizzi email. La 24enne è stata quindi denunciata per truffa.

L’indagata è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.