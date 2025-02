Parma celebra il “Giorno del ricordo” in memoria dei martiri delle foibe e degli esuli

Si svolgerà il 10 Febbraio 2025, alle ore 9.30 in via Martiri delle Foibe nella città di Parma il “Giorno del Ricordo”, istituito con Legge 30 marzo 2004, n.92, per commemorare i Martiri delle foibe e gli Esuli.

L’evento, a cui prenderà parte il Comitato 10 Febbraio di Parma nella persona del suo presidente Paolo Babarelli, è promosso dall’Amministrazione Comunale di Parma e vedrà la presenza del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale, Consiglieri Comunali, delle associazioni locali.

“Invitiamo tutti a partecipare alla cerimonia – dichiarano gli esponenti locali del Comitato 10 Febbraio – con la quale vogliamo ricordare il sacrificio dei Martiri delle foibe e il dramma degli Esuli che furono costretti con il terrore ad abbandonare terre da sempre italianissime. Si ringrazia il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale per aver promosso la manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti, andando oltre gli schieramenti partitici.”

Comitato 10 Febbraio di Parma