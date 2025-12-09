Parma celebra Santa Lucia con vari appuntamenti

Parma si prepara alla ricorrenza di Santa Lucia un ricco programma di appuntamenti gratuiti dedicati a famiglie e bambini per rispettare l’antica tradizione che anticipa la Festa del Natale. Atelier creativi, laboratori, letture animate, caccia al tesoro, visite guidate gratuite a mostre e concerti di canti natalizi accompagneranno i più piccoli e le loro famiglie in un percorso di meraviglia condivisa.

Tra le tante iniziative in calendario, ecco le proposte dell’Assessorato alla Cultura e Turismo in programma sabato 13 dicembre.

Il regalo di Santa Lucia: nel weekend 13–14 dicembre (ore 10, 11 e 12) i bambini e le bambine di Parma e provincia ricevono un dono speciale: visite guidate gratuite alla mostra “Giacomo Balla. Un universo di luce” presso Palazzo del Governatore, con 1 genitore accompagnatore gratuito. Un’esperienza da vivere insieme e una sorpresa ricordo da portare a casa: un biglietto illustrato d’autore firmato dall’artista Gio Pastori. Iniziativa realizzata con Caritas Children e il generoso supporto di The Synergetic Group. Posti limitati, prenotazione obbligatoria per i tre orari del mattino qui: https://prenotaeventi.comune.parma.it/app/#/eventi/visite-e-mostreIn

Alle ore 10:30 e alle 16, presso la Biblioteca Mediatica di Casa della Musica, si terrà laboratorio di lettura interattivo per bambini “Le scarpine sul davanzale” (dai 3 ai 6 anni – ingresso gratuito con prenotazione: infopoint@lacasadellamusica.it /0521 031170).

Alla Pinacoteca Stuard doppio appuntamento: alle ore 11 presentazione delle collezioni e delle opere del museo, mentre alle ore 15:30 “Caccialmuseo”: un’imperdibile caccia al tesoro alla scoperta di indizi tra le opere del percorso museale (per gruppi di otto bambini dai 6 ai 9 anni – ingresso gratuito con prenotazione al n. 0521 218420).

“La fabbrica della luce”, iniziativa realizzata in collaborazione con il Ricircolo dei Giochi, proporrà, nel pomeriggio, un percorso itinerante di luci, arte e narrazione, dedicato ai bambini, tra laboratori per creare lanterne luminose, visite guidate, letture animate e sorprese finali (bambini dai 6 agli 11 anni – prenotazioni via messaggio all’account Instagram @ilRicircoloDeiGiochi).

Il suggestivo Oratorio di Sant’Ilario, alle ore 15.30, sarà animato dai canti della tradizione natalizia e dalle poesie della Parma di una volta grazie al concerto “Insèmma p’r AL CESTÉN ‘D NADAL” con la partecipazione della Famijia Pramzana, capitanata dallo Dsévod, in collaborazione con il Coro Voci Bianche della Corale Verdi, diretto da Niccolò Paganini, accompagnato al piano da Paola Bandini, dall’armonicista William Tedeschi e dalla voce recitante di Mirella Cenni.

Alle ore 16 a Palazzo del Governatore “Noi, frammenti di luce. colorradioiridesplendorideal luminossisssssssssimiii”: l’atelier, curato da Monica Monachesi di Officina Fantastica, che porterà bambini e ragazzi e ragazze, seguendo le orme di Giacomo Balla, a sperimentare con i colori, la luce e il movimento, per diventare piccoli artisti futuristi. (Dai 6 anni in su – prenotazione obbligatoria https://prenotaeventi.comune.parma.it/app/#/eventi/laboratori).

Intorno alla vasca di piazzale della Pace, alle ore 16, 17 e 18 la magia del Natale si accenderà con le “Favole d’inverno” a cura dell’attrice Sabina Borelli (produzione Outspoken Aps) che proporrà a bambini e famiglie una rielaborazione della storia “La bambina sul lago di cristallo”: i più piccoli seguiranno le avventure di Nocciolina che, scivolando, è caduta sotto il lago di ghiaccio. Là sotto c’è un mondo incantato tutto da scoprire, ma per tornare a casa servono le chiavi dell’amicizia e della condivisione.

Nei mesi di dicembre e gennaio saranno inoltre visitabili le mostre “Giacomo Balla. Un universo di luce” a Palazzo del Governatore, “Orizzonti Lontani” di Steve McCurry a Palazzo Pigorini e, tra Galleria San Ludovico e il Torrione Visconteo, la mostra collettiva 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗜𝗡𝗨𝗨𝗠 con le installazioni degli artisti Gianluca Ferrari, Damiano Paroni, Giorgio Tentolini e Rosetta Termenini, dell’associazione Exhibitionow: un dialogo tra memoria e contemporaneità, tra luce e ombra, tra la storia dell’arte e la sua perpetua riscrittura.

Info, dettagli e calendario completo degli appuntamenti su: https://flippingbooks.comune.parma.it/cataloghi/natale-2025/