Primarie, Parma Centro e Molinetto spingono Bonaccini alla vittoria in città tra gli iscritti, pur sotto al 50%. Il Pablo è per Schlein, la Cittadella per Cuperlo

Con le votazioni di ieri si è conclusa la fase delle primarie nei circoli della città di Parma riservata agli iscritti.

Nel complesso il più votato è stato Stefano Bonaccini con il 47,7% dei consensi, seguito da Elly Schlein con il 34,1%, Gianni Cuperlo 12,3% e Paolo De Micheli 5,6%.

Bonaccini rimane sotto al 50% delle preferenze in città, sebbene potesse contare sulla netta maggioranza dei consiglieri comunali e sull’appoggio del vicesindaco Lorenzo Lavagetto e del segretario cittadino Michele Vanolli. Sono stati proprio i circoli di questi ultimi (Lavagetto in Parma Centro e Vanolli al Molinetto) a dare il maggiore contributo in assoluto e di scarto per Bonaccini. In particolare l’apporto di Parma Centro è risultato determinante.

Netta vittoria di Schlein al Pablo, il circolo dell’assessora comunale Caterina Bonetti, dichiarata sostenitrice di Schlein.

Cuperlo vince nel quartiere Cittadella.

I due candidati più votati a livello nazionale si sfideranno a fine alle primarie del 26 febbraio aperte a tutti i cittadini.

Andrea Marsiletti