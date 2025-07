Parma, centro storico al setaccio: chiuso negozio per lavoratore in nero e 2 denunce

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Parma, supportati dal personale specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio. L’operazione, svolta sia in uniforme che in abiti civili, aveva come obiettivo la prevenzione e il contrasto di reati di vario genere, con particolare attenzione al centro storico. Durante i controlli, sono stati predisposti anche servizi mirati a tutela delle fasce più deboli, alla prevenzione del gioco d’azzardo e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Le Stazioni Carabinieri di Parma Oltretorrente e Palanzano, in sinergia con le pattuglie della Sezione Radiomobile, hanno impegnato molte unità operative sul territorio, moltiplicando le attività di controllo.

Nel corso dei servizi, sono stati predisposti diversi posti di blocco e soste in punti strategici, come le principali arterie di transito veicolare e le aree verdi comunali. Sono stati controllati numerosi veicoli e persone, oltre a tre esercizi pubblici aperti al pubblico.

Ecco alcuni dettagli delle attività svolte:

Viale Piacenza: In collaborazione tra il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e la Stazione di Parma Oltretorrente, è stato effettuato un controllo presso un esercizio aperto al pubblico. Durante l’ispezione, è stata trovata una lavoratrice irregolare. Inoltre, è stato accertato che mancava il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.). Per l’amministratrice della società, una donna straniera di 46 anni residente in città, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 7.200 euro e disposto il sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione del personale irregolare.

Strada Garibaldi, vicino alla Basilica di Santa Maria della Steccata: Una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta di notte su richiesta del 118, a seguito di una lite con feriti. Sul posto hanno trovato un uomo già assistito dai sanitari, con ferite alla testa e escoriazioni sul corpo. Secondo la ricostruzione, un 29enne straniero avrebbe incontrato un connazionale in Via Dante, per motivi legati a un debito di denaro. L’aggressore avrebbe minacciato la vittima con un coccio di bottiglia e poi lo avrebbe colpito alla testa, dandosi poi alla fuga. Le indagini hanno portato all’identificazione di un 26enne, anch’egli residente in città, come responsabile delle lesioni. Quest’ultimo è stato denunciato alla Procura di Parma per lesioni personali aggravate e uso arbitrario delle proprie ragioni. La vittima è stata dimessa dall’ospedale in buone condizioni.

Piazza della Pace: Di notte, una pattuglia ha fermato e controllato una donna di 49 anni, di origini straniere e residente in città, nota alle forze dell’ordine per reati contro la persona. Durante il controllo, la donna ha tentato di nascondere sotto le gambe una borsetta. All’interno, i militari hanno trovato un coltello da cucina con la punta acuminata di circa 20 cm, per il quale la donna non ha saputo fornire giustificazioni. Ritenendo il coltello potenzialmente pericoloso, è stato sequestrato e la donna è stata denunciata per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere;

In Via Verdi, in orario notturno, una pattuglia è intervenuta su segnalazione di alcuni residenti preoccupati che avevano chiamato il 112 comunicando la presenza in strada di una persona in stato di agitazione che creava disturbo ai passanti urlando nei loro confronti. Immediatamente intervenuti i militari hanno rintracciato l’individuo identificandolo in un 22enne straniero residente in città e già gravato da precedenti vicende di polizia per reati contro la persona. L’uomo è stato riportato alla calma e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta;

All’interno del Parco Ducale, una pattuglia ha rinvenuto e sequestrato a carico d’ignoti 79 gr. di hashish, che erano stati ben nascosti tra i cespugli dell’area vicina all’uscita pedonale di Viale Piacenza.