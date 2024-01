Parma, cerca rubare di notte in una scuola ma fa scattare l’allarme e fugge: denunciato

Era stato trovato in possesso di alcuni oggetti da scasso, proprio la sera in cui era scattato l’allarme nella scuola. Le immagini del sistema di video sorveglianza dell’istituto scolastico lo hanno incastrato. Denunciato dai Carabinieri per tentato furto.

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 53enne italiano, per il reato di tentato furto.

L’episodio risale a pochi giorni fa quando il 53enne, già noto alle forze dell’ordine ed alle cronache giudiziarie, in quanto gravato da numerosi reati contro il patrimonio e la persona, ha cercato di entrate all’interno di un istituto scolastico, forzando una delle porte di accesso.

La manovra ha fatto però scattare il sistema di allarme che ha messo in fuga l’uomo impedendogli di portare a termine quanto aveva in animo.

Dopo la denuncia sporta dal direttore protempore dell’istituto i Carabinieri hanno dato il via alle indagini, acquisendo le registrazioni del sistema di video sorveglianza che hanno immortalato l’intera scena, compreso il responsabile.

L’identificazione è avvenuta grazie al ricordo piuttosto nitido che i militari della pattuglia intervenuta a seguito del tentato furto avevano di quell’uomo fermato e identificato nei pressi della scuola e trovato in possesso di arnesi da scasso, in particolare di una punta da trapano e di un “flex”.

Il confronto fra l’uomo ripreso dalle telecamere e le foto del sospettato hanno portato i Carabinieri a ritenere che si trattasse della stessa persona.

Acquisiti tutti gli elementi probatori, effettuati i necessari e doverosi riscontri, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà all’A.G. parmigiana il 53enne, residente a Parme poiché ritenuto responsabile, del reato di tentato furto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma