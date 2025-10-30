Parma città contro la violenza sulle donne: gli appuntamenti del 25 novembre

Martedì 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e Parma si appresta a celebrarla con un ricco programma di eventi e iniziative, promosso dal Comune di Parma.

La presentazione questa mattina, in occasione di una conferenza stampa in Municipio, alla presenza di Caterina Bonetti, Assessora con delega a Diritti e pari opportunità, che ha sottolineato:

“In occasione del 25 novembre anche quest’anno il Comune ha raccolto le tantissime proposte che le associazioni di Parma, molto attive nel contrasto alla violenza di genere, hanno portato avanti: presentazioni di libri, letture, spettacoli teatrali, iniziative culturali, mostre. Il settore pari opportunità ha poi proposto, in prima persona, la realizzazione di uno spettacolo teatrale – Il limite ignoto – con una rappresentazione per le classi e una per il pubblico cittadino, ma soprattutto l’ormai tradizionale corteo delle scuole, anticipato quest’anno da laboratori in classe dedicati al tema del contrasto alla violenza di genere in collaborazione con le associazioni.

Il 22 novembre mattina quindi ci sarà il grande corteo delle scuole e delle associazioni nel centro di Parma per dare un messaggio: la violenza di genere è una battaglia che dobbiamo vincere tutti e ce la giochiamo 365 giorni l’anno.”

Il programma

Nel pomeriggio di martedì 4 novembre, alle ore 16.30, al Palazzo della Provincia, si terrà l’incontro dal titolo “Digitale Gender Gap e Fem Tech: la tecnologia a supporto della salute della donna e della sua inclusione”. L’evento, promosso da Fidapa BPW Parma, vedrà come relatrice Bruna Giordano e sarà condotto da Veronica Boldrin.

A partire da mercoledì 5 novembre, e per ogni mercoledì fino al 3 dicembre, dalle ore 20 alle 22, il Forum Fitness Club di via Palermo 16/a ospiterà un corso esperienziale di educazione alla difesa personale promosso da Qwan Ki Do Parma ASD. Il percorso offrirà un approccio completo alla difesa fisica e psicologica, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per la sicurezza individuale.

Due gli appuntamenti per giovedì 20 novembre. Alle ore 16.30, il Palazzo della Provincia accoglierà l’incontro “Amori per sempre. Legami che evolvono, emozioni che restano”, promosso da Fidapa BPW Parma e con la partecipazione di Elisa Ferrari e Maina Antonioni. Alle ore 18.30, all’Hotel Novotel di via Trento 9, Zonta International Club Parma proporrà l’appuntamento “Inspiring women: celebriamo i talenti contro la violenza di genere – La voce dell’ingegneria delle acque a difesa del territorio e della comunità”, in cui Annamaria Ferrari intervisterà Alessia Ferrari, ricercatrice e docente del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma.

La giornata di venerdì 21 novembre si aprirà alle ore 8.00 nella Sala Conferenze di Palazzo Bossi Bocchi con l’incontro “Generazioni in ascolto: dialoghi per un domani possibile”, promosso dal Coordinamento Donne ACLI, una tavola rotonda dedicata ai nuovi percorsi di liberazione dalla violenza. Nel pomeriggio, alle ore 17.30 all’Ambulatorio San Moderanno di via Trieste 108/A, si terrà l’appuntamento “Prendersi cura con l’aiuto dell’arte: Frida Kahlo e Tamara Lempicka, il rimedio dell’arte”, promosso da Comunità Solidale Parma, Fidapa, Associazione Italiana Donne Medico e Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, con l’intervento di Bruna Giordano.

Sabato 22 novembre, dalle ore 8.00 in piazzale della Steccata, Confagricoltura Parma promuoverà l’iniziativa “Clementine antiviolenza”, una vendita benefica il cui ricavato sarà devoluto alla Casa delle Donne di Parma.

Sempre sabato 22 novembre, il Comune di Parma – Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità e Tutela Animale insieme ad AUSL (Spazio Giovani e LDV) e alle Associazioni Centro Antiviolenza, Maschi Che Si Immischiano, Giolli Coop, Centro Studi Movimenti e Casa delle Donne organizza un corteo pubblico contro la violenza di genere e a sostegno delle vittime di violenza di genere, in collaborazione con le Scuole Secondarie di Secondo grado di Parma e i centri di formazione. In particolare si è costituito un gruppo di volontari e volontarie tra studenti e studentesse che si riunisce con cadenza settimanale con il supporto dei facilitatori e facilitatrici delle Associazioni coinvolte al fine di organizzare il corteo e promuovere la partecipazione nelle scuole di appartenenza. L’orario, il luogo di partenza e il percorso del corteo verranno definiti dagli studenti e dalle studentesse riuniti nel gruppo; i dettagli verranno comunicati successivamente.

Domenica 23 novembre, alle ore 16.30, alla Libreria Piccoli Labirinti di via Gramsci 5/a, l’Associazione Donne Ambientaliste (ADA) presenterà l’incontro “Il mio posto è ovunque: donne, Mediterraneo e diritti violati”, un momento di riflessione sulla condizione femminile nei Paesi del Mediterraneo, con la voce narrante di Paola Ferrari.

Martedì 25 novembre, alle ore 10.30 nell’Aula Mossini del Tribunale di Parma, si svolgerà il flash mob letterario “C’è chi dice no”, promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Parma, con letture e poesie a cura di avvocate e avvocati per sensibilizzare sul contrasto alla violenza di genere. Alle ore 17.00, nella Sala Steccata del Palazzo del Governatore, l’Associazione Festa Internazionale della Storia – Parma proporrà la conferenza “Disuguaglianza e violenza di genere nel panorama storico-letterario”, a cura dell’avvocato Stefano Asmone.

Mercoledì 26 novembre, alle ore 14.30, Tuttimondi ASD-APS organizzerà la “Camminata a staffetta contro la violenza sulle donne”, con partenza dalla panchina rossa di piazzale Matteotti e arrivo al Parco della Musica. Tutte le info su: www.tuttimondi.cloud

Giovedì 27 novembre, nella Sala Concerti di Casa della Musica, si terrà il laboratorio di teatro forum “Il limite Ignoto” di Olivier Malcor: alle ore 10.00 un appuntamento dedicato alle scuole secondarie di secondo grado e un secondo incontro alle 18.00 per la cittadinanza. Si tratta di un’attività formativa e partecipativa per creare insieme una cultura del consenso in cui il pubblico stesso diventa protagonista per sperimentare strategie di risposta a situazioni oppressive. L’incontro vede la collaborazione tra il Comune di Parma – Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità e Tutela Animale e l’Associazione Maschi Che Si Immischiano.

Sabato 29 novembre, alle ore 9.30, all’OniricArt in via Pasubio, l’Associazione Centro Antiviolenza celebrerà i “40 anni di lotta e resistenza con le donne e per le donne” con un convegno dedicato alla storia e all’impegno del Centro Antiviolenza di Parma.

Fino al 30 novembre, negli spazi della Casa delle Donne in via Melloni 1, sarà visitabile la mostra fotografica “Io esco da sola” di Fiammetta Memoli, un progetto creativo ed educativo che esplora la presenza femminile e le soggettività queer negli spazi pubblici.

Fino al 2 dicembre si svolgerà la seconda edizione di “Un’altra storia? Senza violenza di genere si può!”, progetto promosso da W4W – Women for Women in collaborazione con lo Spazio Giovani dell’AUSL e con il contributo del Comune di Parma e il patrocinio del Forum Terzo Settore Parma. L’iniziativa, rivolta a sedici classi delle scuole superiori cittadine, mira a sensibilizzare gli/le adolescenti sui temi della parità e del rispetto nelle relazioni.

È infine in programma, il progetto “Dalla difesa alla presenza: educare alla forza che rispetta”, due incontri esperienziali per la prevenzione della violenza di genere condotti dalla psicoterapeuta Barbara Rainieri di RB Studio e da Andrea Bisaschi, responsabile Arti Marziali di APS Daimon. Per conoscere le date degli incontri e i dettagli è possibile scrivere un’e-mail a: bgocolonne2@gmail.com.