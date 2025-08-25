Parma Clima a un passo dall’accesso alle Italian Baseball Series

Il Parma Clima ha sbancato per la seconda sera consecutiva il diamante di Macerata portandosi ad una sola vittoria dall’accesso alle Italian Baseball Series. La squadra di Marcello Saccardi ha preso il sopravvento nella seconda parte del match dopo un’interruzione per pioggia e si è imposta con il risultato di 10 a 2.

Lanciatore vincente è risultato Claudio Scotti, entrato in partita in sostituzione di Bocchi in un difficile quarto inning concluso con tre decisive eliminazioni al piatto. L’attacco dei campioni d’Italia ha realizzato undici valide, sei da extrabase. Decisivi i fuoricampo di Concepcion e Catellani, Positivi Gonzalez (3 su 5 con un doppio e un triplo) e Flisi, autore di un doppio a basi piene.

La cronaca

Il Parma Clima si è presentato in campo con lo stesso line-up che ha chiuso il primo incontro. Catellani ha iniziato il match come battitore designato mentre sul monte di lancio è salito Matteo Bocchi.

Il Macerata ha dovuto fare a meno del manager Illuminati, squalificato per sei partite dopo l’espulsione di sabato sera. Anche i padroni di casa hanno confermato i nove battitori di “gara uno” con l’inversione nell’ordine tra Ericson Leonora (quinto) e Lorenzo Morresi (terzo). Lanciatore iniziale Gabriele Quattrini.

I campioni d’Italia hanno nuovamente iniziato a spron battuto. Gonzalez ha battuto un singolo, Geraldo ha ricevuto quattro ball e Concepcion si è esibito in un profondo doppio a sinistra propiziando il primo punto della serata. Il 2 a 0 è maturato con un lancio pazzo di Quattrini.

Questa volta il Macerata ha reagito subito. Paolini e Carrera hanno ottenuto due singoli, Morresi li ha spostati in terza e seconda base con un comebacker sul lanciatore e Fabrizio ha dimezzato il ritardo con una battuta verso la seconda base.

Il secondo attacco del Parma Clima si è esaurito con uno strikeout di Quattrini su Angioi dopo un singolo e una base rubata di Battioni, quello dei padroni di casa è iniziato con un singolo di Dudley Leonora al quale sono però seguite tre eliminazioni al piatto consecutive.

La terza ripresa è stata caratterizzata dall’arrivo di una leggera pioggia che ha parzialmente annacquato la spinta degli attacchi. Per rivedere un corridore in base è stato necessario attendere il quarto attacco ducale e un singolo con due out di Catellani. Subito dopo Flisi ha ricevuto quattro ball ma l’esterno centro Oldano ha evitato guai con una sicura presa al volo.

Dopo aver subito sei eliminazioni consecutive l’attacco di casa si è risvegliato al quarto inning. Bocchi (3.0 rl, 2pgl, 4bvc, 1bb, 5so) ha lanciato quattro ball a Fabrizio, ha subito un singolo al centro da Ericson Leonora, ha fatto un gesto verso la propria panchina ed è stato sostituito dopo soli 49 lanci da Claudio Scotti con corridori agli angoli senza eliminati. Dudley Leonora si è avventato sul primo lancio del rilievo emiliano ed ha ottenuto la volata di sacrificio del 2 a 2, condita da un errore di Gonzalez.

La situazione è precipitata con un lancio pazzo di Scotti che ha creato una situazione di corridori in seconda e terza base e zero out. Il pitcher romano ha però reagito con tre fondamentali strikeout consecutivi – molto contestato il secondo – che hanno mantenuto le squadre in parità.

Il Parma Clima si è riportato avanti al quinto. Angioi ha beneficiato di un errore del lanciatore Quattrini per arrivare fino alla terza base ed ha segnato il punto del 3 a 2 grazie ad un violento doppio a destra di Gonzalez. Subito dopo è salito sugli scudi Anthony Concepcion che ha realizzato il settimo fuoricampo personale della stagione, il quarto nei playoff, un “mammoth homerun” da due punti che ha fissato il parziale sul 5 a 2.

Scotti ha tenuto a bada le mazze di casa nella seconda parte del quinto inning, poi la pioggia ha costretto la terna arbitrale a decretare una sospensione del gioco.

Il match è ripreso alle 23.15 dopo un’interruzione di un’ora e con la sostituzione di Quattrini (5rl, 5p, 4pgl, 7bvc, 2bb, 4so) con Joseph Cuomo. Il cambio sul mound non ha sortito gli effetti sperati dalla panchina marchigiana: Catellani ha ottenuto un “solo homer”, il primo con la divisa del Parma Clima,ed ha allargato il vantaggio fino al 6 a 2.

Gli ospiti hanno insistito e al settimo inning hanno realizzato altri quattro punti facendo pendere definitivamente il piatto della bilancia dalla propria parte. Decisive le valide di Gonzalez (triplo), Geraldo (singolo) e Flisi, autore del doppio a basi piene contro il mancino Peluso che ha portato il punteggio sul 10 a 2.

Le ultime due riprese non hanno cambiato l’esito dell’incontro. Santana ha rilevato con successo il vincente Scotti all’ottavo inning ed ha permesso al Parma Clima di incamerare il secondo successo della serie.

Il prossimo appuntamento è previsto per le 20.30 di giovedì 28 agosto allo stadio Cavalli di Parma.