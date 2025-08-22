“Parma Clima-Macerata: domani scattano le semifinali dei playoff. In palio un posto alle Italian Baseball Series”

Sarà spettacolo puro sul diamante: domani sera prenderanno il via le semifinali dei playoff del campionato nazionale di baseball. Due serie al meglio delle cinque partite decreteranno le finaliste delle Italian Baseball Series, in programma dal 3 al 10 settembre.

Il Parma Clima affronterà l’Hotsand Macerata in una sfida dal sapore di rivincita, mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno San Marino e Bologna.

Sarà un match ad alta tensione tra i parmigiani campioni in carica e i marchigiani, già protagonisti della semifinale dello scorso anno. Nei quattro confronti stagionali di regular season, il Parma Clima ha conquistato tre successi contro uno solo dell’Hotsand Macerata.

Le due squadre arrivano all’appuntamento in grande forma e con nuove armi a disposizione sul monte di lancio: Niño rinforza i ducali, mentre Cuomo e Gutierrez allungano le rotazioni di Macerata.

Alla vigilia della serie, il manager ducale Marcello Saccardi ha caricato così i suoi: “Nutriamo il massimo rispetto per il Macerata, ma sappiamo che il nostro cammino dipenderà soprattutto da noi stessi. Possiamo competere alla pari con chiunque se affrontiamo le partite con impegno e concentrazione. Quando invece caliamo di tensione, diventiamo il nostro peggior avversario.”

Saccardi ha confermato la rotazione dei primi due partenti: Erly Casanova in gara 1 e Matteo Bocchi in gara 2. Pronto all’esordio anche Niño, che potrà essere utilizzato a partita in corso insieme a Kourtis, Santana e Scotti.

Piccoli acciacchi per Flisi (mano) e Astorri (ginocchio), ma entrambi saranno regolarmente a disposizione:

“Siamo arrivati al momento della stagione in cui si stringono i denti — ha aggiunto Saccardi — e ognuno darà il massimo per la squadra”.

La sfida Parma Clima – Macerata: il programma

Gara 1 → domani, Macerata , alle 20.30 (gara libera)

→ domani, , alle (gara libera) Gara 2 → domenica 24 agosto , Macerata , alle 20.30 (lanciatori Afi)

→ domenica , , alle (lanciatori Afi) Gara 3 → giovedì 28 agosto , Parma , alle 20.30 (gara libera)

→ giovedì , , alle (gara libera) Gara 4 → venerdì 29 agosto , Parma , alle 20.30 (lanciatori Afi)

→ venerdì , , alle (lanciatori Afi) Gara 5 → sabato 30 agosto, Parma, alle 20.30 (gara libera)

La quarta e la quinta gara si giocheranno solo in caso di necessità.