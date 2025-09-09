Parma Clima torna in corsa: Casanova domina, big inning da sette punti piega San Marino (8-4)

Un sesto inning da favola, impreziosito da sette punti e guidato dai lanci magistrali di Erly Casanova, riporta il Parma Clima in corsa nelle Italian Baseball Series. Al “Cavalli”, i ducali hanno piegato il San Marino 8-4, dimezzando lo svantaggio nella serie scudetto e rimandando ogni verdetto alla quarta partita, in programma questa sera alle 20.30.

Dopo quattro riprese di equilibrio assoluto, con i lanciatori a dominare la scena, San Marino ha spezzato l’inerzia nel quinto inning: due errori difensivi del Parma Clima e una valida di Di Fabio hanno portato gli ospiti avanti 2-0. Sembrava l’inizio della fuga, ma il baseball, si sa, può cambiare volto in un attimo.

Il turning point è arrivato nella parte bassa del sesto: con Jesus Lage sostituito da Leal, l’attacco ducale si è scatenato. Concepcion ha aperto le danze accorciando le distanze, poi Battioni ha sorpreso la difesa con un doppio lungo la linea di foul. Flisi e Gonzalez (autore di due valide nella stessa ripresa) hanno inferto il colpo decisivo, coronando un “big inning” da sette punti che ha ribaltato il punteggio sul 7-2.

Sul monte, Erly Casanova ha offerto l’ennesima gemma del suo repertorio: otto riprese impeccabili, 97 lanci di puro controllo e una leadership che ha tenuto a bada le temibili mazze sammarinesi. L’unica macchia? Un fuoricampo da due punti subito da Diaz nel nono inning, prima di lasciare spazio a Dimitri Kourtis. Il rilievo greco-americano ha chiuso la partita con tre eliminazioni secche, blindando l’8-4 finale.

Con questa vittoria, il Parma Clima accorcia le distanze nella serie e rilancia le proprie ambizioni tricolori.

Ora la sfida si sposta di nuovo allo stadio Cavalli, dove questa sera, alle 20.30, andrà in scena la quarta partita. Protagonisti annunciati i lanciatori italiani, in una gara che potrebbe decidere le sorti dello scudetto o riaprire definitivamente i giochi.