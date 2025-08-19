Parma Clima travolgente: 14-0 sui Reggio Rays e semifinale conquistata

Il Parma Clima non lascia scampo ai Reggio Rays e vola in semifinale scudetto con un perentorio 14-0. I campioni d’Italia, trascinati da un mound impeccabile (Bocchi e Scotti sugli scudi) e da un attacco esplosivo da 21 valide in otto riprese, hanno chiuso la serie al quarto incontro contro una Reggio apparsa stanca e priva di energie.

A indirizzare la gara è stato un fuoricampo da tre punti di Manuel Geraldo già al primo inning: serata da incorniciare per l’interbase, che ha chiuso con 4 valide su 6 turni e 5 punti battuti a casa. Ottime prove anche di Monello (2/3), Gonzalez (3/5) e Concepcion (3/6).

Il film della partita

Matteo Bocchi ha preso in mano la partita sin dall’inizio, ben sostenuto da una difesa attenta. Dopo le prime basi ball concesse da Faini, Geraldo ha scatenato il Cavalli con il suo decimo fuoricampo stagionale. Poco dopo Concepcion, aggressivo sulle basi, ha firmato il 4-0 spingendo la panchina reggiana al primo cambio sul monte.

Il Parma Clima ha continuato a spingere: Gonzalez e Geraldo hanno firmato il 5-0 al quarto inning, poi al quinto i ducali hanno dilagato con i doppi di Ascanio e Catellani e il singolo interno di Flisi. Bocchi ha chiuso la sua prestazione con cinque riprese solide (0 punti guadagnati, 6 strikeout) lasciando spazio a Scotti dal sesto inning.

L’attacco gialloblù non si è fermato: tre valide consecutive al sesto hanno prodotto il 9-0, mentre contro Riccò sono arrivati altri cinque punti tra settima e ottava ripresa per il definitivo 14-0.

Ora la semifinale

Il Parma Clima accede così alle semifinali playoff, serie al meglio delle cinque, che scatteranno il 23 e 24 agosto a Macerata, per poi proseguire allo stadio Cavalli il 28, 29 e (se necessario) il 30 agosto.