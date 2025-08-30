Parma, “colpo” ai pallet: aspetta il corriere e ruba la merce. Denunciato 41enne

Ha atteso che il camion del corriere scaricasse i pallet pieni di prodotti nel parcheggio di un negozio di via Emilio Lepido, poi si è avventato sulle scatole, arraffando cartoni di merce come se nulla fosse. Ma i Carabinieri, che lo stavano osservando da tempo, lo hanno colto sul fatto: denunciato un 41enne straniero, senza fissa dimora e con numerosi precedenti.

L’indagine è partita dopo le segnalazioni del responsabile del punto vendita, insospettito da settimane di ammanchi inspiegabili. Le bolle di consegna non coincidevano con la merce effettivamente ricevuta e molti colli risultavano lacerati. Visionando le telecamere di sorveglianza, il negoziante ha scoperto l’uomo che, in più occasioni, approfittava dello scarico merci per rubare prodotti.

Allertati i Carabinieri della Sezione Radiomobile, è scattata un’operazione mirata. I militari, in uniforme e in abiti civili, hanno organizzato un appostamento. L’attesa è durata poco: appena un corriere ha scaricato un bancale di prodotti per l’igiene, il 41enne è entrato in azione, portando via tre cartoni.

Bloccato mentre tentava di allontanarsi verso il parcheggio scambiatore, l’uomo è stato trovato in possesso di 26 flaconi di detergente. La refurtiva è stata restituita al negozio, che ha formalizzato la denuncia.

Il 41enne, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, era anche sottoposto a libertà vigilata. Per lui è scattata la denuncia alla Procura di Parma.