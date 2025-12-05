Parma Comics & Games, da Andrea Roncato a JoJo’S Bizzarre: il primo weekend di dicembre tutto pop!

Arriva la prima edizione di Parma Comics & Games, in programma per questo sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 a Fiere di Parma (Padiglione 8 – PALAVERDI). La manifestazione dedicata a fumetti, videogiochi, manga, anime e cosplay, che si preannuncia come un vero e proprio ponte tra generazioni, è l’occasione per trovare quel regalo nerd perfetto in vista delle feste natalizie.

Musica e intrattenimento: tanti ospiti da incontrare

Il Main Stage verrà calcato da ospiti straordinari del calibro di Andrea Roncato, signore della comicità italiana e Marcello Cesena, creatore e interprete dell’indimenticabile Jean Claude di Sensualità a Corte, ma non mancheranno nuove icone come Seoul Mafia (Marco Ferrara), ballerino, cantante e YouTuber, tra i primi italiani a farsi spazio nell’industria dell’intrattenimento coreana e i doppiatori più apprezzati degli ultimi tempi, come Giulia Maniglio e Flavio Aquilone.

Spazio anche alla musica: direttamente dal Giappone e in prima assoluta italiana, si esibirà Coda a.k.a Kazuso Oda, noto per aver cantato sigle di JOJO’S BIZARRE ADVENTURE. Imperdibile anche la prima esibizione assoluta delle QueenX, cantanti ufficiali del Winx Club e le Cosplay Singers, le voci canore di Mermaid Melody – Principesse Sirene. Imperdibile anche l’ANIME QUIZ con le note del Pianista degli Anime Edoardo Brugnoli. Inoltre, ci sarà la zona dedicata ai firmacopie, dove incontrare da vicino doppiatori, content creator e cosplayer protagonisti della manifestazione.

Fumetto, illustrazione e autori: il cuore pulsante di Parma Comics & Games

Per gli amanti del fumetto, il maestro Leo Ortolani, autore di Rat-Man e firma del manifesto ufficiale di Parma Comics & Games, sarà presente insieme ad altri talenti come Stefano Babini, Davide Fabbri, Riccardo Nunziati e Giuseppe Palumbo. Gli appassionati di disegno potranno anche assistere a un live sketch di Richard HTT, YouTuber e illustratore molto seguito. Inoltre, in tutta la fiera, si potranno trovare tanti altri artisti indipendenti. Si segnala anche la la sezione Vuemme18, un’area riservata solo ai maggiorenni per le graphic novels erotiche italiane.

Videogiochi, Cosplay e KPOP al Parma Comics & Games

Saranno attive le aree tematiche, tra cui l’Area Gaming con videogiochi, arcade, realtà virtuale e tornei, l’Area KPOP a cura di KST KPop Show Time e i vari spazi dedicati ai circoli ludici locali e alle scuole sportive e linguistiche del territorio.

E per ricaricare le energie, sarà sempre a disposizione una ricca Area Food, con proposte dolci e salate.

Tutte le informazioni su prevendite e programma sono disponibili sul sito ufficiale www.fieredelfumetto.it e sui social.