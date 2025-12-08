Parma Comics & Games, debutto da record: la città ha un nuovo festival della cultura pop

Si è conclusa con un successo la prima edizione di Parma Comics & Games, l’evento dedicato al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop, che ha animato Fiere di Parma nei giorni 6 e 7 dicembre 2025.

La manifestazione ha superato ogni più rosea aspettativa, con una partecipazione di pubblico entusiasta e numerosa che ha risposto in massa alla proposta culturale e d’intrattenimento, confermando quanto in città mancasse un crocevia di linguaggi creativi, comunità e generazioni diverse.

Ospiti italiani e internazionali impreziosiscono la fiera

A guidare il parterre degli autori presenti è stato Leo Ortolani, firma autorevole del fumetto italiano, che ha realizzato in esclusiva il manifesto ufficiale della manifestazione, conferendo riconoscibilità a questa prima edizione. Accanto a lui, numerosi fumettisti, illustratori e creator hanno preso parte ad incontri, firmacopie e momenti di confronto.

Grande attenzione anche per gli ospiti internazionali. Il più atteso, CODA, il cantante giapponese alla sua prima apparizione in Italia, ha richiamato fan da ogni parte della penisola, mentre Seoul Mafia, fenomeno pop dei social e ponte con la cultura della Corea del Sud, ha confermato la sua capacità di catalizzare un pubblico vasto. Moltissimo affetto da parte del pubblico anche per gli attori comici Andrea Roncato e Marcello Cesena.

Parma Comics & Games e le sue vaste aree tematiche

Le diverse aree tematiche hanno registrato affluenza costante: dalla Artist Alley, sold out fin dall’apertura, all’Area Gaming, con tornei e sessioni VR sempre esaurite, fino all’immancabile Area Cosplay, teatro di una partecipazione vibrante e colorata. Molto positivo anche il riscontro degli espositori, che parlano di un pubblico attento, curioso e con forte propensione all’acquisto.

A completare il quadro, la crescente onda del K-Pop, che a Parma ha trovato un palcoscenico vivace con raduni e flash mob che hanno confermato il ruolo di questo fenomeno globale, offrendo un ulteriore tassello di modernità al festival.

Un futuro promettente per Parma Comics & Games

Con un debutto di tale portata, Parma Comics & Games si candida a diventare un appuntamento stabile nel calendario nazionale. Gli organizzatori parlano di “risultato oltre le aspettative” e già lavorano alla prossima edizione, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta e consolidare Parma Comics & Games tra gli eventi di riferimento del panorama fieristico.