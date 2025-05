Parma – Como 0-1. Chivu: “I ragazzi hanno dato l’anima”

Vince il Como 1-0 al Tardini. A decidere il match è Strefezza che a 11 minuti dal 90′ trova l’angolo giusto per regalare i 3 punti al Como.

Reazione finale importante dei gialloblu che vanno in più occasioni vicinissimi al pareggio nel forcing finale. Nonostante gli sforzi, però, non arriva l’1-1. Prima sconfitta interna da quando Cristian Chivu è sulla panchina del Parma.Prossimo appuntamento sabato 10 maggio alle 20.45 sul campo dell’Empoli. (foto: parmacalcio1913.com)

PARMA-COMO 0-1

Marcatore: 79′ Strefezza

PARMA (3-4-2-1)Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut (73’ Camara), Sohm (86′ Man), Keita, Valeri; Ondrejka, Bonny (85′ Djuric); Pellegrino (74’ Benedyczak). A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Løvik, Hernani Jr, Circati, Haj, Plicco.Allenatore: Cristian Chivu

COMO (4-3-3)Butez; Vojvoda (83′ Van der Brempt), Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret (83′ Engelhardt), Perrone, Da Cunha (74’ Strefezza); Nico Paz, Cutrone (56’ Douvikas), Ikoné (84′ Fadera). A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Dele Alli, Gabrielloni, Ozilio, Braunoder, Smolcic, Valle.Allenatore: Cesc Fabregas

ARBITRO: Marco Di Bello di BrindisiAssistenti: Alessandro Lo Cicero, Davide MoroQuarto Uomo: Daniele PerenzoniVAR: Francesco Meraviglia AVAR: Davide GhersiniAmmoniti: Kempf, HainautAngoli: 5-5Recupero: 1’ pt; 5’ st

Le dichiarazioni dell’allenatore Cristian Chivu, rilasciate al termine della partita Parma-Como, valida per la 35ª giornata della Serie A Enilive 2024/25.

“Complimenti degli altri fanno piacere, ma conta poco per noi. Purtroppo oggi non l’abbiamo portata a casa, abbiamo cercato di fare del nostro meglio nonostante tutte le assenze che avevamo e le difficoltà che abbiamo a livello di infortuni. Non cerco scuse, i ragazzi che sono entrati in campo hanno dato l’anima e creato anche. Nel primo tempo meno, ma le palle più limpide e le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Nel secondo tempo, nel rapporto delle occasioni siamo superiori, però nel calcio si gioca per chi segna. Abbiamo avuto una reazione per riprenderla e pareggiarla, abbiamo creato tanto occasioni nitide. Ma alla fine ha vinto il Como, gli facciamo i complimenti come loro li hanno fatti a noi. Si va avanti, non dobbiamo perdere di buono quello che abbiamo fatto finora e bisogna mantenere lo stesso spirito ed equilibrio. Voglio fare un ringraziamento al pubblico, perché dopo la partita ci ha applaudito e ha visto una squadra che ha dato tutto e ha cercato di portare a casa qualcosa anche oggi. Bisogna non perdere questa solidità, una sconfitta ti può togliere certezze. Ma non dobbiamo avere queste preoccupazioni, lo abbiamo dimostrato in questi due mesi che le partite con l’organizzazione, con la compattezza e lo spirito giusto si possono portare a casa. Non è successo nulla, abbiamo perso una partita e si va avanti. Mancano altre tre partite, la prossima è sempre quella più importante e bisogna essere pronti sotto tutti i punti di vista ad andare ad affrontarla. Dennis Man? Per quello che lui fa in allenamento, per la qualità che ha, per la bellezza di quello che è, è un calciatore tecnicamente superiore a molti. Vive un momento non facile, ma sta a noi aiutarlo e cercare di dare quella convinzione e supporto morale in questo momento che ha bisogno. Sono convinto che il gol arriverà.

In questi due mesi di gol, da quando ci sono io, ne ha sbagliati. Ha bisogno di un po’ di fortuna e del supporto morale, che sta alla nostra bravura crearlo. E sono convinto che si riprenderà da questo fine campionato. Non vive un momento facile, non lo è per nessuno che si trova in una situazione del genere. Noi come squadra non abbiamo nulla da rimproverargli. Vediamo il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo. Ha capito l’importanza del gruppo. Sappiamo quanto può dare a questa squadra, lo ha fatto vedere oggi negli 8 minuti in cui è entrato. Lo difenderò alla morte, ma non perché è rumeno e io sono rumeno. Non guardo in faccia a nessuno, ma lui ha tanta qualità e questa qualità alla squadra serve. Soprattutto in questo momento della stagione. Mi ha fatto piacere vedere i suoi compagni che lo hanno abbracciato e sono andati sotto la curva e ho visto una bella reazione da parte della curva. Abbiamo bisogno di Man come abbiamo bisogno di tutti gli altri che danno la vita e l’anima per raggiungere questo obiettivo. Empoli? Sono state tutte decisive le partite, tutte affrontate con lo stesso approccio mentale e anche fisico. Per impegno e per il lavoro.

Bisogna continuare così perché mancano tre partite e bisogna fare punti, come abbiamo fatto a Monza e Verona. Si va per giocare e portare a casa il risultato”.