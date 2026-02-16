Parma, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, sequestri e patenti ritirate

Sono proseguiti anche lo scorso week-end i controlli dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Parma per garantire la sicurezza dei cittadini. 63 veicoli sono stati controllati e 145 persone identificate, con particolare attenzione al rispetto del codice della strada, al porto di armi e oggetti atti ad offendere e alla detenzione di stupefacenti.

Durante i controlli, due conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e le loro patenti immediatamente ritirate. Quattro persone sono state denunciate per porto di armi da taglio o oggetti atti ad offendere: tra loro figurano individui trovati in possesso di coltelli a serramanico, spranga di ferro e cutter. Uno dei soggetti, già gravato da precedenti di polizia, è stato sottoposto a ordine di allontanamento dalle cosiddette “zone rosse” del centro urbano.

I controlli hanno riguardato anche la detenzione di stupefacenti: circa 19 grammi di hashish sono stati sequestrati e nove persone, tra i 18 e i 60 anni, segnalate alla prefettura per possesso di droga destinata all’uso personale. Un 26enne straniero residente in città è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovato con oltre 11 grammi di hashish nascosti negli indumenti.

Non sono mancati gli interventi contro soggetti già destinatari di provvedimenti: due uomini, in piazza Ghiaia, sono stati denunciati per violazione del foglio di via obbligatorio, mentre un 40enne straniero è stato identificato e denunciato per il furto di bottiglie di olio da un autocarro, grazie anche alle immagini riprese da una dash cam di un commerciante.

Tutte le persone coinvolte sono allo stato indiziate di reato; le loro posizioni saranno valutate dall’autorità giudiziaria nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva.