Parma corsaro a Verona: espugnato il Bentegodi. Cuesta: “Abbiamo mostrato personalità”

Finisce 2-1 per il Parma contro l’Hellas Verona allo stadio “Bentegodi” per la dodicesima giornata della Serie A Enilive. Nel primo tempo inizia impegnando Corvi, che al 2’ con una grande parata sventa la possibilità di andare in vantaggio ai padroni di casa. Pochi minuti dopo il Verona passa in vantaggio: gol annullato per fuorigioco netto di Orban.

Al 18’ è il Parma a trovare la rete: al 18’ Sørensen colpisce in pieno la traversa, la palla rimbalza sulla testa di Pellegrino che porta in vantaggio i gialloblu (1-0). Alla mezzora il Verona ci prova con Bernede, la palla finisce lontana dai pali. Nella ripresa al 51’ Cutrone impegna Montipò, che in tuffo salva. Pochi minuti dopo gran lancio di Pellegrino per Cutrone, che dribbla Montipò, si allunga la palla che va sul fondo.

Al 65’ Gol di Giovane: Keita perde palla, Mosquera mette in mezzo, carambola su Lovik, la palla finisce addosso a Giovane che grazie ad una carambola porta i suoi sull’1-1. L’episodio decisivo è all’80’ quando Pellegrino, con un pallonetto, scavalca Montipò e regala i 3 punti ai gialloblu.Prossimo appuntamento sabato 29 novembre alle 15 contro l’Udinese al ‘Tardini’. (foto: fcparmacalcio1913.com)

HELLAS VERONA-PARMA 1-1Marcatori: 18’ e 80’ Pellegrino, 65’ Giovane

HELLAS VERONA (3-5-2)Montipò; Bella-Kotchup (88′ Harroui), Nelsson (64’ Nunez), Frese; Belghali, Akpa-Akpro (46’ Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (54’ Mosquera), Bradaric; Giovane, Orban (64’ Sarr)

A disposizione: Oyegoke, Yellu, Valentini, Belghali, , Slotsager, Ebosse, Perilli, Niasse, Fallou, Ajayi, Toniolo. Allenatore: Paolo Zanetti

PARMA (3-5-2) Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi (77’ Valeri), Bernabé (85′ Estevez), Keita, Løvik, Sørensen; Cutrone (77’ Benedyczak), Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Conde, Trabucchi, Begić, Cremaschi, Hernani Jr, Ordoñez, Plicco, Almqvist, Djurić, Ondrejka, Oristanio. Allenatore: Carlos Cuesta

ARBITRO: Luca Pairetto (Nichelino)Assistenti: Gamal Mokhtar (Lecco), Giacomo Monaco (Termoli)Quarto Uomo: Simone Galipò (Firenze) VAR: Daniele Paterna (Firenze)AVAR: Marco Guida (Torre Annunziata) Ammoniti: Delprato, Pellegrino, Giovane, Al-Musrati, Nunez, FreseAngoli: 4-4Recupero: 4’pt; 4’st

L’ALLENATORE CARLOS CUESTA: “MOSTRATO PERSONALITA’ IN UN CAMPO DIFFICILE”

Le dichiarazioni dell’allenatore Carlos Cuesta, rilasciate al termine della partita Hellas Verona-Parma, valida per la dodicesima giornata del campionato Serie A Enilive 2025/26.

La vittoria di oggi ci dà la possibilità di continuare a costruire e consolidare sul campo quello che stiamo facendo e che vogliamo fare, ovvero vincere per noi e per i tifosi. Siamo stati molto concentrati e abbiamo trovato momenti di bel gioco che ci hanno permesso di creare occasioni: infatti abbiamo fatto 15 tiri in porta, che non sono facili in un campo difficile come quello di Verona. Abbiamo mostrato personalità e unità che ci hanno permesso di vincere. Noi proviamo a giocare bene, sfruttando tutto quello che ci dà il gioco. È importante giocare bene che significa difendere e attaccare bene, essere una squadra compatta con voglia di sacrificarsi. Sappiamo che dobbiamo ancora crescere e aumentare la qualità del nostro gioco. Ma sappiamo di essere sulla strada giusta. Pellegrino? Non è che non mi piace parlare dei singoli, il gruppo ha quasi 30 calciatori e mi piacerebbe parlare di ognuno, perché tutti contribuiscono.

Pelle è un esempio per come lavora ogni giorno: cura tutti i dettagli, sta crescendo tantissimo. Sono felice di poter lavorare con uno come lui, che ha sempre una grande energia e aiuta moltissimo la squadra, si mette sempre a disposizione in tutte le fasi. Corvi? Sapevo che era preparato, tutti lo sapevano che era pronto per fare una grande prestazione. Deve continuare così”.