Parma, corteo studentesco e presidio all’Università contro l’attacco alla Flotilla

È partito alle 12 da vicolo Grossardi il corteo studentesco , organizzato da nione degli Universitari Parma che ha raggiunto il Chiostro di Lettere dell’Università di Parma, dove da oggi l’ateneo sarà presidiato per 24 ore. L’iniziativa, organizzata da studenti e lavoratori, intende richiamare l’attenzione sull’attacco alla Global Sumud Flotilla e manifestare contro le politiche di Israele nei confronti della Palestina.

Durante la mobilitazione, i partecipanti hanno ribadito la necessità che “gli Atenei, come presidi di pace e democrazia, prendano una posizione chiara e facciano pressione affinché l’occupazione della Palestina finisca immediatamente”.

Il presidio, spiegano gli organizzatori, proseguirà nelle prossime ore come forma di protesta permanente. Viene inoltre lanciato un appello alla mobilitazione generale: “Studenti e lavoratori, ora come non mai, hanno il dovere di scioperare, oggi, domani e sabato, in maniera unitaria, per mandare un segnale chiaro: ora che avete bloccato la Flotilla, noi blocchiamo tutto”.

L’iniziativa si inserisce nelle manifestazioni studentesche e sindacali che, in diverse città italiane ed europee, stanno chiedendo un intervento immediato della comunità internazionale sul conflitto israelo-palestinese.