Parma cresce e cambia volto: più residenti, più stranieri e famiglie sempre più piccole

Parma si conferma una città dinamica e attrattiva. È quanto emerge dall’Analisi Socio-Demografica 2025, pubblicata dall’Ufficio Statistica del Comune di Parma nell’ambito del Bilancio Demografico. Il report offre un quadro dettagliato della situazione sociale e demografica dei 13 quartieri comunali, restituendo un’immagine di una città che cresce, cambia e guarda al futuro.

Secondo i dati, al 1° gennaio 2025 Parma conta 202.111 residenti, con un incremento del 2% rispetto al 2020. La popolazione è cresciuta di 3.875 unità negli ultimi cinque anni, confermando la capacità attrattiva del territorio.

La presentazione dello studio si è svolta questa mattina in Municipio, durante una conferenza stampa alla presenza di Marco Bosi, assessore ai Servizi Demografici ed Elettorali, Roberto Barani, dirigente settore Staff della Direzione Generale e Politiche Giovanili e dei referenti dell’ufficio Statistica Lara Berzieri e Massimiliano Ferrari.

“L’Analisi Socio-Demografica 2025 restituisce un’immagine dinamica e in evoluzione della nostra città – ha sottolineato l’assessore Bosi. I dati raccolti confermano che Parma è un territorio attrattivo, capace di crescere e di accogliere, con un aumento complessivo della popolazione e segnali incoraggianti in quasi tutti i quartieri. La presenza di una comunità straniera giovane e radicata, la vivacità dei quartieri centrali e la progressiva trasformazione delle strutture familiari ci raccontano una città che cambia, che si adatta ai tempi e che si prepara al futuro. Questo studio, frutto del lavoro puntuale e qualificato dell’ufficio Statistica, rappresenta uno strumento prezioso per la programmazione delle politiche pubbliche e per garantire risposte sempre più efficaci e vicine alle esigenze reali di cittadine e cittadini. I numeri non sono solo indicatori: sono persone, famiglie, storie che dobbiamo ascoltare e valorizzare”.

Differenze tra quartieri: centro vivace, periferie più rarefatte

L’analisi rivela forti disomogeneità territoriali. I quartieri del centro storico — Parma Centro, Oltretorrente e Pablo —, pur con una superficie ridotta, registrano una densità abitativa molto elevata. Le aree più periferiche, come Cortile San Martino, Vigatto e Golese, risultano invece meno popolate.

Dal 2020 a oggi, tutti i quartieri hanno registrato un aumento della popolazione, ma con intensità differenti: San Leonardo e Oltretorrente guidano la crescita con un +4%, il doppio rispetto alla media cittadina, mentre Montanara cresce solo dello 0,3%.

Guardando a un arco temporale più ampio, tra il 2010 e il 2025 la popolazione complessiva di Parma è aumentata dell’8,3%. San Pancrazio e Vigatto hanno segnato gli incrementi maggiori, mentre San Lazzaro è l’unico quartiere a mostrare un calo, con una diminuzione dello 0,6% dei residenti.

Una città che invecchia, ma resta giovane al centro

L’età media dei parmigiani sale a 45 anni, un anno in più rispetto al 2020. Le donne restano mediamente più longeve: 47 anni contro i 43 degli uomini, e rappresentano la maggioranza dei residenti in quasi tutti i quartieri, con picchi nel Lubiana e nel Montanara (circa 53%).

Montanara detiene anche il primato per la popolazione più anziana, con un’età media di 48 anni e un indice di vecchiaia che raggiunge 241 anziani ogni 100 giovani.

Famiglie più piccole e più sole

La trasformazione delle strutture familiari è un altro elemento centrale. Il numero medio di componenti per nucleo scende a 2,1, mentre le famiglie unipersonali sono in costante crescita e rappresentano ormai il 44,3% del totale, soprattutto nel quartiere Parma Centro.

La presenza straniera cresce e si radica

Gli stranieri costituiscono il 18% della popolazione totale, con una concentrazione più alta nei quartieri centrali come Oltretorrente, San Leonardo, Pablo e Parma Centro, dove circa un residente su quattro ha cittadinanza non italiana. Le nazionalità più rappresentate provengono da Romania, Moldavia e Filippine.