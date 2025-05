Parma, dal diverbio stradale all’aggressione con un manganello: denunciato 24enne

L’intervento tempestivo della pattuglia mista di Carabinieri ed Esercito, impegnata nel servizio “Strade Sicure” nel piazzale della stazione ferroviaria, ha evitato che un litigio degenerasse in conseguenze ben più gravi.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 24enne straniero, ritenuto responsabile di detenzione di armi o oggetti atti ad offendere, a seguito di approfonditi accertamenti e verifiche.

L’indagine è partita da un intervento congiunto tra i militari dell’Esercito Italiano, operativi a Parma dal 1° aprile 2024 a supporto delle forze di polizia nella vigilanza di siti sensibili, e i Carabinieri di Traversetolo.

Qualche sera fa, una pattuglia rinforzata, guidata da un Carabiniere della Stazione di Traversetolo, è intervenuta prontamente nel piazzale della stazione ferroviaria. Grazie alla presenza preventiva e all’attenzione durante il pattugliamento, i militari hanno notato un acceso diverbio tra due automobilisti per un posto auto, e sono intervenuti immediatamente per evitare che la discussione verbale si trasformasse in violenza fisica.

Uno dei due uomini, visibilmente alterato, è sceso dalla propria auto e ha estratto un manganello telescopico di notevoli dimensioni. Brandendo l’oggetto in modo minaccioso, si è diretto verso l’altro automobilista con chiari intenti aggressivi.

Grazie alla pronta reazione della pattuglia, l’aggressore è stato disarmato e la situazione riportata alla calma. Identificato in un 24enne straniero residente in città, gli sono stati sequestrati un manganello telescopico in metallo e gomma lungo circa 60 cm.

Dopo aver espletato le formalità di rito, raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito i necessari riscontri probatori, i Carabinieri hanno denunciato il 24enne all’Autorità Giudiziaria.

È importante sottolineare che l’indagato attualmente è solo gravemente indiziato di reato, e la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero procedimento, che si concluderà solo con l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabiniri di Parma