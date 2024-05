Parma, danneggia lo scambia monete di un autolavaggio per rubare 10 euro: denunciato

Individuato il presunto autore del furto commesso presso un lavaggio self service presente nei pressi del casello dell’autostrada A1.

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri di Parma nel contrastare il fenomeno della microcriminalità, con particolare attenzione ai reati così detti “predatori”, che creano un grande allarme sociale.

L’episodio risale ad alcuni mesi fa quando un ladro solitario ha preso di mira un lavaggio auto self service, scardinando l’apparecchio cambia monete, che conteneva però solamente 10 euro in monete. L’uomo, un 52enne italiano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, dovrà comunque rispondere alla giustizia del reato di furto aggravato.

Il 52enne è stato individuato grazie alle immagini, registrate dal sistema di video sorveglianza che hanno ripreso l’intera scena, dando poco spazio all’immaginazione.

L’autore, che ha agito a volto scoperto, è stato formalmente riconosciuto dai Carabinieri della Stazione di Parma Centro, delegati alle indagini, che al termine dei necessari riscontri, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto il presunto responsabile del reato di furto aggravato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma