Parma, deve scontare 2 anni e 6 mesi per violenze in famiglia: 47enne arrestato

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense hanno eseguito un provvedimento di pene concorrenti per carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Pesaro, nei confronti di un 47enne di origini pugliesi domiciliato in città.

L’uomo, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con cumulo di pene per sentenze passate in giudicato relative a una pluralità di reati commessi nella provincia di Pesaro nel 2024, dovrà scontare una pena detentiva di 2 anni e 4 mesi.

Secondo quanto accertato nei processi che lo hanno coinvolto, il quarantasettenne si è distinto per una serie di condotte contrarie alla legge. In particolare, a suo carico, come documentato dalle sentenze passate in giudicato, sono stati contestati i reati di violenza privata e maltrattamenti in famiglia.

I Carabinieri, ricevuto il provvedimento, hanno avviato una serie di servizi mirati di controllo del territorio, supportati da un’accurata attività info-investigativa. Grazie a tale lavoro sono riusciti a individuare un appartamento nella zona sud della città dove il ricercato risultava dimorare.

Una volta individuato l’immobile, i militari hanno rintracciato l’uomo e, dopo averlo identificato, lo hanno condotto in caserma dove è stato notificato il provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria, dichiarandolo in stato di arresto.

Dopo le formalità di rito, il 47enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Parma, dove sconterà la pena comminatagli.