Parma, deve scontare quasi 4 anni: 19enne portato in carcere

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno dato esecuzione ad un “ordine di esecuzione per la carcerazione”, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Massa Carrara, nei confronti di un 19enne di origini straniere residente in città.

L’uomo, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con sentenze passata in giudicato relativa ad una rapina commessa nella cittadina di Carrara nell’anno 2024, dovrà scontare una pena detentiva di 3 anni, 11 mesi e 27 giorni e pagare una multa di 1.600 euro. Il 19enne nel mese di agosto 2024, in Carrara (MS) aveva commesso una rapina aggravata dall’uso di un coltello, in danno di un minore. Dopo la convalida dell’arresto, il 19enne era stato collocato in regime di arresti domiciliari nell’abitazione di residenza, in Parma.

Nel mese di settembre 2025, la sentenza di condanna, dopo essere stata confermata dalla Corte d’Appello di Genova è diventa esecutiva. I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, ricevuto il provvedimento, si sono recati presso l’abitazione del 19enne dove gli hanno notificato l’ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria dichiarandolo in stato di arresto. Dopo le formalità di rito, il 19enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Parma, dove sconterà la pena.