Parma, due denunce per ricettazione nella notte

La Polizia di Stato di Parma ha denunciato due persone per ricettazione nella notte, dopo che alle 2.30 un equipaggio delle volanti è intervenuto in un condominio nella zona nord della città per segnalazione di un tentativo di furto.

Due soggetti a bordo di uno scooter si erano infatti introdotti in un cortile condominiale e la volante, giunta sul posto ha notato la presenza dei due, uno accovacciato tra le auto in sosta intento a consumare della sostanza stupefacente e l’altro poco distante.

Per ricostruire l’accaduto i poliziotti hanno subito contattato colui che ha richiesto l’intervento, presente sul posto, il quale ha riferito di aver notato i due sopraggiungere a bordo dello scooter a velocità ridotta e, dopo averlo parcheggiato, si sono separati: uno è rimasto all’esterno, mentre l’altro è entrato nel cortile condominiale. Il testimone ha aggiunto di essersi insospettito poiché i soggetti erano estranei al condominio.

Ricostruito l’accaduto, i polizotti hanno effettuato un controllo sullo scooter appurando che fosse oggetto di un furto avvenuto in via Trento nella serata dell’8 luglio.

Alla richiesta dei poliziotti di come fossero venuti in possesso dello scooter, i due hanno riferito di averlo trovato parcheggiato in zona via Trento con le chiavi inserite, motivo per il quale se ne erano appropriati.

In Questura sono stati compiutamente identificati rispettivamente per un 32enne ivoriano con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti e per un cittadino del Gambia 31enne con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Dalla perquisizione personale, il 32enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente del tipo crack e una lametta da barba della quale non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile circa il possesso.

I due uomini sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione in concorso, mentre il 32enne è stato deferito inoltre per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Lo scooter è stato riconsegnato al legittimo proprietario.